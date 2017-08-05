 ضمن نشاطها بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية.. فنون أبها تطلق مهرجان أبها للأفلام القصيرة بتسعة أفلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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ضمن نشاطها بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية.. فنون أبها تطلق مهرجان أبها للأفلام القصيرة بتسعة أفلام

ضمن نشاطها بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية.. فنون أبها تطلق مهرجان أبها للأفلام القصيرة بتسعة أفلام
المناطق - أبها

تنطلق مساء اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام فعاليات مهرجان أبها للأفلام القصيرة في نسخته الأولى بمشاركة تسعة أفلام تم ترشيحها وفق للشروط والضوابط الفنية ،تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية وذكر المشرف العام على المهرجان مدير جمعية الثقافة والفنون في أبها أحمد السروي بأن العروض المشاركة سوف تٌعرض خلال ثلاثة أيام حيث سيكون العرض الأول في السابعة والنصف والثاني في التاسعة والعرض الثالث سيكون في العاشرة مساء خلال فترة المهرجان ،وبين أن الأعمال المقدمة في المهرجان استوفت شروط المشاركة من خلال لجنة المشاهدة التي رشحت هذه الأفلام منوهاً بأهمية حضور الجمهور لهذه الفعالية والتي تأتي ضمن نشاطات ثقافة وفنون أبها بمناسبة إختيار أبها عاصمة للسياحة العربية..
من جانبه ذكر مدير المهرجان زيد آل زيد بأن الأفلام المشاركة هي:
– الطريق إلى رجال ألمع للمخرج علي مغاوي
– أين غابتي. للمخرج سعيد عليان
– متى. المخرج خالد حنيف
-نافذة الدم. المخرج فبصل الشعيب
-هوامش لم تقرأ. للمخرج محمد الراوي
-هيفاء. للمخرج محمد الراوي
-الباني والكحيلة. للمخرج سلطان العسكري
-زفيف. للمخرج طارق زاهر
-حزام. للمخرج علي العسيري

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