يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بعد غدٍ الأحد نهائي دورة تبوك الدولية الثانية والتي ستجمع نادي الصفاقسي التونسي بنادي الاتفاق , كما وجه سموه اللجنة المنظمة للدورة بدخول الجماهير الرياضية مجاناً لمدينة الملك خالد الرياضية التي ستحتضن نهائي الدورة .
يذكر أن دورة تبوك الدولية الثانية قد أستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة أندية الاتحاد والوطني والشباب والاتفاق والصفاقسي التونسي والإسماعيلي المصري .
الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية بعد غد ويوجه بدخول الجماهير مجاناً
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بعد غدٍ الأحد نهائي دورة تبوك الدولية الثانية والتي ستجمع نادي الصفاقسي التونسي بنادي الاتفاق , كما وجه سموه اللجنة المنظمة للدورة بدخول الجماهير الرياضية مجاناً لمدينة الملك خالد الرياضية التي ستحتضن نهائي الدورة .
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