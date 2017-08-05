 الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية بعد غد ويوجه بدخول الجماهير مجاناً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية بعد غد ويوجه بدخول الجماهير مجاناً

الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية بعد غد ويوجه بدخول الجماهير مجاناً
المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بعد غدٍ الأحد نهائي دورة تبوك الدولية الثانية والتي ستجمع نادي الصفاقسي التونسي بنادي الاتفاق , كما وجه سموه اللجنة المنظمة للدورة بدخول الجماهير الرياضية مجاناً لمدينة الملك خالد الرياضية التي ستحتضن نهائي الدورة .
يذكر أن دورة تبوك الدولية الثانية قد أستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة أندية الاتحاد والوطني والشباب والاتفاق والصفاقسي التونسي والإسماعيلي المصري .

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