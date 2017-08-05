إصابة إمرأة في حادث تسرب غاز منزلي بتبوك

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي انه ورد بلاغ مساء اليوم الجمعة عن تسرب غاز في عمارة سكنيه بحي المروج بمدينه تبوك ، وتم تحريك الفرق اللازمه للموقع ، وعند الوصول أتضح ان الحادث عبارة عن تسرب غاز داخل مطبخ في ملحق عمارة سكنية ، حيث تمت تهويه وتأمين الموقع واغلاق الغاز المركزي للعمارة .

واضاف المسعودي انه نتج عن الحادث اصابه امرأه تم نقلها الى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر وحالتها الصحيه مستقرة ولله الحمد ومن خلال المعاينة الاولية اتضح ان سبب الحادث تسرب غاز من فرن المطبخ اثناء عملية الطهي مما ادى الى تشبع المطبخ بالغاز وحدوث وميض لحظي مما تسبب في تلفيات داخل المطبخ ، وقد سلم الحادث لصاحب الشقة .