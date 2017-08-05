هواتف غوغل بيكسل «2017» تتخلى عن ميزات رئيسية

ينتظر أن تكشف شركة غوغل بعد عدة أشهر بشكل رسمي عن نسخة 2017 من هواتفها الرائدة المسماة “بيكسل” (Pixel)، حيث تواصل الشركة تركيزها المنصب منذ العام الماضي على هذه الهواتف التابعة لها، إلا أنه بحسب التقارير والصور المسربة فإن هذه الهواتف ما تزال بعيدة عن اعتماد العديد من المميزات الرئيسية التي أصبحت شائعة بشكل كبير، كما يبدو أنها اختارت التخلص من المنفذ القياسي لسماعات الرأس 3.5 ميليمتر مثل آبل وإتش تي سي ولينوفو.

وتوضح الصورة المسربة أن الجهاز الأكبر من الجهازين، والذي يطلق عليه حالياً الاسم الرمزي “تايمين” (Taimen)، سيحتوي على حواف علوية وسفلية أصغر من سابقه (بيكسل إكس إل Pixel XL)، بينما تشير صورة مسربة للهاتف الأصغر إلى أن ذلك لن يحدث، بحيث أن تصميم الهاتف لن يعتمد عنصر التصميم المشترك بشكل متزايد.

كما يبدو أن لا جهاز “تايمين” (Taimen) ولا الجهاز الموجودة صورته هنا، والذي يطلق عليه اسم “والي” (Walleye)، سوف يحصلون على كاميرا خلفية مزدوجة، ورغم أن هذا الأمر كان يشكل مصدر غرابة في العام الماضي، إلا أنه يبدو حالياً أكثر غرابة مع اتجاه صناع الهواتف مثل آبل (iPhone 7 Plus) وإل جي (G6) وسامسونغ (Note 8) وهواوي (P10) إلى الابتعاد على الكاميرات الفردية.

ويبدو أن شركة غوغل قامت بدلاً من ذلك بتوجيه شريك التصنيع الخاص بها إتش تي سي (HTC) إلى إجراء تغييرات تصميمية مكررة على النسخة الأصغر من الهواتف ذات العلامة التجارية الخاصة بها، وبشكل يعاكس العام الماضي عندما قامت شركة إتس تي سي بتصنيع هواتف بيكسل وبيكسل إكس إل، فإن المعلومات تدور هذه المرة حول تكليف شركة إل جي تصنيع النسخة الأكبر من الجهاز.