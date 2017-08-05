 زفة عروسين بـ “أبها” تثير الجدل على مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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زفة عروسين بـ “أبها” تثير الجدل على مواقع التواصل

زفة عروسين بـ “أبها” تثير الجدل على مواقع التواصل
المناطق_أبها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزفة عروسين مصريين، في ممشى الروضة بأبها.
وأثارت الزفة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، فيما عبرت مواطنة سعودية عن فرحتها بالعرس، واستوقفت العروسين لتقدم لهما القهوة العربي والتمر.
وحرص عشرات المواطنين المتحلقين حول العرس على التقاط صورا للزفة المصرية، وبثها على مواقع
التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون عبر موقع التواصل “تويتر” أن طريقة الزفة المصرية تبعث البهجة في النفوس، خصوصا أنها لا تخرج عن إطار فرحة الأقارب والمعارف بالعروسين،
واعتبرها مغردون آخرون أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع السعودي، لافتين الى أن مثل هذه المناسبات من المفترض أن تقام في الأماكن المخصصة للأفراح.

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