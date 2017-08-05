 إعلان يحول الوافد الزائر إلى مقيم في المملكة.. تعرف على التفاصيل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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إعلان يحول الوافد الزائر إلى مقيم في المملكة.. تعرف على التفاصيل!

إعلان يحول الوافد الزائر إلى مقيم في المملكة.. تعرف على التفاصيل!
المناطق_الرياض

قالت مديرية الجوازات انه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص تحويل تأشيرة الوافد الزائر إلى “هوية مقيم” بعد التسجيل في برنامج أجير، عبر القنوات الرسمية.
وجاءت ردود الجوازات عقب تساؤلات عن إمكانية تحويل “الزائر” إلى “مقيم”، عبر “أجير”، خصوصا مع فتح الوظائف المؤقتة في الحج عبر البرنامج.
وورد سؤال مساء امس الجمعة إلى حساب “الجوازات” في “تويتر”: “هل صحيح أن الوافد الزائر عندما يسجل في أجير بإمكانه الحصول على هوية مقيم”، وفقًا لـ “عين اليوم”.
وجاء الرد، كما يلي: “في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.
الجدير بالاشارة أنه قبل عام من الآن، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 20 يوليو 2016، عن إتاحة خدمة “أجير الزائرين”، التي تسمح بإصدار تصاريح مؤقتة للعمل بشكل نظامي، حيث أشارت آنذاك أنها خدمة إلكترونية تسمح لليمنيين والسوريين بالعمل في السعودية بشكل نظامي.

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