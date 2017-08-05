 العثور على رفات «40» مدنياً أعدمهم داعش في الرمادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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العثور على رفات «40» مدنياً أعدمهم داعش في الرمادي

العثور على رفات «40» مدنياً أعدمهم داعش في الرمادي
المناطق_وكالات

كشف عمار نوري ، مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار العراقية عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 مدنياً في الرمادي غربي العراق أمس الجمعة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي عن نوري قوله إنه : تم العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات 40 مدنيا في منطقة الطاش جنوب الرمادي.

وأضاف نوري، أن الرفات كانت متفسخة (متحللة) وعليها أثار طلقات نارية في منطقة الجمجمة، مرجحا أن يكون داعش قام بإعدامهم في عام 2015.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن رسميا الشهر الماضي انتصاره على تنظيم داعش في الموصل، التي كانت تعتبر أكبر معاقله الرئيسية في العراق، وذلك بعد قتال دام نحو تسعة اشهر.

يذكر أن مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، تم استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر 2015 ، إلا ان التنظيم لا يزال يسيطر على بعض الأراضي في العراق، ومن بينها مناطق جنوب وغرب الموصل.

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