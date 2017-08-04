 القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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