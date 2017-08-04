 سوريا .. استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بريف حمص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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سوريا .. استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بريف حمص

سوريا .. استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بريف حمص
المناطق_وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة تبادلوا القصف بمنطقة الحولة بريف حمص في ثاني أيام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد المرصد في بيان له اليوم أن القوات الروسية باشرت نشر العشرات من عناصر شرطتها العسكرية على خطوط التماس في ريف حمص الشمالي لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وتعد منطقة خفض التصعيد في ريف حمص الثالثة من نوعها بعد منطقتي الجنوب السوري والغوطة الشرقية، حيث نشرت الشرطة العسكرية الروسية عناصرها في عدد من النقاط ومراكز التفتيش لمراقبة احترام وقف إطلاق النار.

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