 العراق: داعش يستخدم سكان تلعفر دروعاً بشرية لعناصره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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العراق: داعش يستخدم سكان تلعفر دروعاً بشرية لعناصره

العراق: داعش يستخدم سكان تلعفر دروعاً بشرية لعناصره
المناطق_وكالات

قام تنظيم داعش الإرهابي في العراق يوم أمس الجمعة، بعملية تهجير واسعة لأهالي مدينة تلعفر غربي نينوى.

ومن المنتظر انطلاق عملية استعادة تلعفر التركمانية من سيطرة داعش، باعتبارها آخر معاقل التنظيم في نينوى في وقت لاحق.

وقال مصدر في شرطة الموصل في نينوى  إن “تنظيم داعش بدأ بتهجير السكان في أطراف ناحية العياضية إلى داخل الناحية قبل انطلاق عملية التحرير المنتظرة”.

وأضاف أن “عمليات مشابهة قام بها التنظيم، ولكن في شكل محدود السبت في تلعفر أيضاً”، مبيناً أن “داعش يحاول التحصن بالمدنيين كما فعل في المنطقة القديمة بالموصل”.

ومن جانبه قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري: “إن عملية تحرير تلعفر لن تكون سهلة، ولكن القوات ستقوم ما بوسعها لإنقاذ المدنيين وتحرير المدينة”.

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