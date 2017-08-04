العمل: هذه هي المنشآت المسموح لها بتجديد رخصة العمالة قبل نهايتها بـ«6» شهور

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن المنشآت التي تقع في النطاقين “الأخضر” و”البلاتيني”، بإمكانها تجديد رخصة عمالتها قبل نهايتها بـ180 يوماً.

من جهة أخرى، منحت الوزارة منشآت القطاع الخاص مهلة قدرها 10 أيام في الشهر المقبل، لرفع ملف “حماية الأجور”، في الوقت الذي شددت فيه على التزامها بتطبيق البرنامج، ليشمل المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 60 – 79 عاملاً.

وأطلقت الوزارة المرحلة الـ11 لبرنامج “حماية الأجور” الثلاثاء الماضي، ولفتت إلى أنها ستعاقب المنشآت التي لا تلتزم بدفع أجور العاملين في مواعيدها بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال ،بحسب المدينة. كما سيتم إيقاف خدمات الـمنشأة التي لا تلتزم بتسجيل بيانات أجور عامليها على النظام، وسيُسمح للعاملين بنقل خدماتهم منها.