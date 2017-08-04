 العمل: هذه هي المنشآت المسموح لها بتجديد رخصة العمالة قبل نهايتها بـ«6» شهور | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العمل: هذه هي المنشآت المسموح لها بتجديد رخصة العمالة قبل نهايتها بـ«6» شهور العراق: داعش يستخدم سكان تلعفر دروعاً بشرية لعناصره قاتل عضو الهيئة بالقصيم: أحد أقاربه وغيابه عن العزاء أثار الشكوك سوريا .. استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بريف حمص شركة كندية تبحث عن شريك لبيع أكبر ألماسة خام في العالم القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده تعذيب مواطن سعودي حجزوه بتابوت في محكمة أمريكية! صفقة تتخطى 5ملايين ريال…قحطاني الهلال يقترب من الانضمام للفيحاء «الصحة» تحذر من التعرض لأشعة الشمس “التجارة” تعلق على فيديو تداول بسكويت بـ “دهن الخنزير” بأسواق المملكة! التشكيك في تحرير الكويت بسبب شركاتها..واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ

العمل: هذه هي المنشآت المسموح لها بتجديد رخصة العمالة قبل نهايتها بـ«6» شهور

العمل: هذه هي المنشآت المسموح لها بتجديد رخصة العمالة قبل نهايتها بـ«6» شهور
المناطق_الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن المنشآت التي تقع في النطاقين “الأخضر” و”البلاتيني”، بإمكانها تجديد رخصة عمالتها قبل نهايتها بـ180 يوماً.

من جهة أخرى، منحت الوزارة منشآت القطاع الخاص مهلة قدرها 10 أيام في الشهر المقبل، لرفع ملف “حماية الأجور”، في الوقت الذي شددت فيه على التزامها بتطبيق البرنامج، ليشمل المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 60 – 79 عاملاً.

وأطلقت الوزارة المرحلة الـ11 لبرنامج “حماية الأجور” الثلاثاء الماضي، ولفتت إلى أنها ستعاقب المنشآت التي لا تلتزم بدفع أجور العاملين في مواعيدها بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال ،بحسب المدينة. كما سيتم إيقاف خدمات الـمنشأة التي لا تلتزم بتسجيل بيانات أجور عامليها على النظام، وسيُسمح للعاملين بنقل خدماتهم منها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>