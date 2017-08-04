“منى بعلبكي”: عقدي مع جامعة الحدود الشمالية انتهى

أكدت الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحقها في القضية التي تورطت بها في عام 2008 واتهمت باستيلائها على كمية من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان وأنها استبدلت بها أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أنها لم تسرق الأدوية ولم تتسبب في مقتل أحد، مشيرة إلى أنها ستبقى في لبنان حتى ثبوت براءتها.

وحول طبيعة التعاقد مع جامعة الحدود الشمالية، أوضحت أن التعاقد معها جاء بصفتها أكاديمية، ولا تعمل في مهنة الصيدلة التي تم إيقافها عن ممارستها منذ تسعة أعوام، مشيرة إلى أن عقدها مع الجامعة كانت مدته ثلاثة أعوام وانتهى، وطلبت من الجامعة تجديده، لكن لم يصلها الرد حتى الآن،

وكان وزير التعليم أحمد العيسى وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وجها أمس ، بمتابعة ما نشر حيال قضية الأكاديمية اللبنانية.

وتصاعدت تفاصيل القضية لينتقل صداها إلى المملكة، عبر حملة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حملوا مطالب شعبية لبنانية للجهات المعنية في السعودية من أجل التدخل لحل الأزمة.

وأثارت ممارسات المتهمة السابقة مخاوف مواطنين سعوديين من أن تقدم على الفعل نفسه في المملكة؛ لذا طالبوا (عبر هاشتاق: #القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب بترحيلها فورًا من البلاد.