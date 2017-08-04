 أربع فئات لمكافآت أعضاء المجالس البلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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أربع فئات لمكافآت أعضاء المجالس البلدية

أربع فئات لمكافآت أعضاء المجالس البلدية
المناطق_عبد الله الغيثى
حددت اللائحة المالية الجديدة ٤ فئات لمكافآت أعضاء المجالس البلدية الشهرية والضوابط المالية الأخرى حيث جاءت كمايلي:
-ثمانية آلاف ريال في المجالس الذي يكون عدد أعضائها ٣٠ عضواً.
-سبعة آلاف ريال في المجالس الذي يكون عدد أعضائها ٢٤عضوا أو ٢١ عضوا.
-ستة آلاف ريال في المجالس الذي يكون عدد أعضائها ١٨ عضوا او ١٥ عضوا
-خمسة آلاف ريال في المجالس الذي يكون عدد أعضائها ١٢ عضوا أو ٩ أعضاء.
وحددت اللائحة شغل وظيفة “أمين المجلس” إما بالتعاقد السنوي أو التكليف ومنحه مكافأة شهرية تتراوح من (٢٠ ألفاً) للحد الأعلى و(١٠) آلاف للحد الأدني بحسب فئة المجلس. كما أتاحت اللائحة للمجالس التعاقد مع الشركات والمؤسسات فيما يختص بأعمال وأنشطة المجلس.

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