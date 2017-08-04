 السماح لمواطن بالبناء بجانب قصر أمير الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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السماح لمواطن بالبناء بجانب قصر أمير الجوف

السماح لمواطن بالبناء بجانب قصر أمير الجوف
المناطق_الجوف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتمكين أحد المواطنين بالبناء بجانب قصره في مدينة سكاكا بعد أن مُنع من ذلك، وجاء في التوجيه “لماذا يمنع، يسمح له بالبناء”.

وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، أن هذا التوجيه يدل على كرم سموه والثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين وحرص الأمرر على أن يحصل المواطن على حقوقه متى ما كان ذلك وفق النظام، وفقا لـ”الرياض”.

وأضاف عبد الصمد أن السماح للمواطن يأتي بعد أن رفع استدعائه بذلك لأمير المنطقة ووجه سموه مباشرة بالسماح له وتمكينه من البناء.

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