هذه العادات “المقتصدة” يتبعها أبرز مليارديرات العالم.. تعرف عليها

ربما يعني اتباع عادات مقتصدة بالنسبة للبعض تناول وجبات طعام في المنزل بدلا من المطاعم وتصفح الإنترنت لمشاهدة مدن العالم بدلا من زيارتها، ولكن بالنسبة للمليارديرات، فهو ارتداء ملابس عادية وقيادة سيارات “تويوتا” و”فولكس فاجن” بدلا من “فيراري” و”لامبورجيني”.

ونشرت “بيزنس إنسايدر” تقريرا عن عادات مقتصدة يتبعها مجموعة من أبرز المليارديرات حول العالم من بينهم مؤسس “فيسبوك” “مارك زوكربيرج” ومالك “زارا” “أمانسيو أورتيجا”.

“وارن بافيت”

صافي ثروته: 74 مليار دولار

– لا يزال المدير التنفيذي لـ”بيركشايرهاثاواي” والمستثمر الشهير “بافيت” يعيش في منزل اشتراه عام 1958 مقابل 31.5 ألف دولار، ويعد من بين أبرز المليارديرات المقتصدين.

– لا يحمل “بافيت” جوالا ولا يستخدم حاسوبا في مكتبه، كما يحرص على تناول وجبات سريعة ويستثمر في الشركات المنتجة لها مثل “برجر كينج” و”كوكاكولا”.

– أعرب “بافيت” في أحد خطاباته السنوية للمساهمين عن سعادته بحياته الحالية، مشيرا إلى أنه لو امتلك 6 أو 7 منازل، لكانت حياته بائسة وأكد على أنه يمتلك كل شيء ولا يحتاج للمزيد.

“مارك زوكربيرج”

صافي ثروته: 70 مليار دولار

– رغم أنه أصبح من أبرز مليارديرات العالم وصغر سنه الذي لا يتعدى الثالثة والثلاثين، إلا أن مؤسس “فيسبوك” يعيش حياة مقتصدة مع زوجته وابنته، فهو يرتدي تقريبا نفس القميص في غالبية المناسبات.

– لا يزال “زوكربيرج” يقود سيارة “فولكس فاجن” صغيرة وأوضح أنه يريد حياة عادية غير معقدة كي يستطيع اتخاذ قراراته جيدا، ولكنه يمتلك منزلا قيمته سبعة ملايين دولار في “بالو ألتو”.

“كارلوس سليم”

صافي ثروته: 65.3 مليار دولار

– قال الملياردير المكسيكي الشهير في حوار مع “رويترز” إن ثروته كالبستان تحتاج لإعادة الاستثمار لتنميتها وتنويعها في مجالات أكبر من أجل زيادتها.

– لا يزال “سليم” – 77 عاما – يتصدر قائمة أثرياء المكسيك ورغم ذلك، فهو يقود سيارة “مرسيدس بنز” ذات طراز قديم ويدير شركاته بشكل مقتصد وحث موظفيه على التقشف في أوقات الرخاء.

– يعيش الملياردير المكسيكي في منزل يتكون من ست غرف للنوم منذ أربعين عاما حتى الآن ويستمتع بتناول وجبات مع أبنائه وأحفاده في المنزل بالإضافة إلى تدخين سيجار كوبي، وامتلك قصرا في “مانهاتن” بقيمة 80 مليون دولار أراد بيعه في وقت ما.

“تشارلي إرجن” – رئيس مجلس إدارة “دش نتوورك”

صافي ثروته: 19.9 مليار دولار

– اشتهر “إرجن” بأنه قائد أعمال مقتصد، وقال في حوار لـ”فاينانشيال تايمز” إن هذه العادة اكتسبها من والدته، كما أنه لا يزال يأخذ صندوق شطائر لوجبة الغداء وهو ذاهب إلى العمل يوميا، وشارك غرفا فندقية مع زملائه أثناء رحلة مؤخرا.

“أمانسيو أورتيجا” – مالك “زارا”

صافي ثروته: 82.3 مليار دولار

– يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أثرياء العالم حاليا، ولكن ذلك لم يؤثر على عاداته المقتصدة في الإنفاق في حياته الخاصة من العيش في شقة هادئة في إسبانيا إلى الذهاب مع زوجته لارتياد المقاهي وتناول الوجبات مع الموظفين.

– على غرار “مارك زوكربيرج”، يحتفظ ملياردير الموضة “أورتيجا” بملابس بسيطة يرتديها يوميا رغم امتلاكه طائرة “بومباردييه” خاصة قيمتها 45 مليون دولار، ولكنه لا يسافر بها كثيرا لانشغاله في العمل.

“إنجفار كامبراد”

صافي ثروته: 43.8 مليار دولار

– يعد مؤسس “إيكيا” السويدي “كامبراد” من أغنى الشخصيات في أوروبا، ولكن لا يجب أن يتعجب البعض إذا رأوه بجانبهم في الدرجة الاقتصادية على متن الطائرات أو عندما يتناول وجبة في مطعم بسيط.

– يتميز “كامبراد” – 91 عاما – بملابسه البسيطة وسيارته “فولفو” عتيقة الموديل وتفضيله ركوب الحافلات، وعاش في سويسرا 40 عاما، ثم عاد إلى منزله الصغير في السويد عام 2013.

“عظيم بريمجي”

صافي ثروته: 15.6 مليار دولار

– يترأس رجل الأعمال الهندي “بريمجي” مجلس إدارة شركة “ويبرو” التقنية ورغم ثروته الضخمة، إلا أن ذلك لم يمنعه من اقتناء سيارة ذات ثلاث عجلات لتنقلاته.

– يفضل “بريمجي” – 71 عاما – السفر في الدرجة الاقتصادية بالطائرات وقيادة سيارات مستعملة ويذكر الموظفين دائما بضرورة غلق مفاتيح الكهرباء والأضواء في المكتب عند المغادرة.

“جودي فولكنر”

صافي ثروتها: 4.82 مليار دولار

– دشنت مهندسة البرمجيات الأمريكية “فولكنر” شركة رعاية صحية خاصة تبيع برمجيات السجلات الطبية عام 1979 برأس مال قدره 70 ألف دولار.

– جمعت “فولكنر” – 73 عاما – ثروة كبيرة وتمتلك سيارتين قديمتين منذ 15 عاما وتعيش مع زوجها في منزل بسيط منذ ثلاثة عقود.

– في مايو/أيار 2015، أعلنت في خطاب نيتها التبرع بنصف ثروتها لأعمال خيرية مشيرة إلى أنها لم ترد الثراء وسوف تستغل أموالها لمساعدة الآخرين في الحصول على الطعام والدفء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.