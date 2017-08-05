تعرف على مؤشر الـ”بيج ماك”

مؤشر الـ”بيج ماك” أو Big Mac Index، هو مؤشر سنوي يُستخدم لقياس القوة الشرائية بين العملات المحلية للدول والدولار الأمريكي، من خلال مقارنة سعر ساندوتش “بيج ماك” في مطاعم “ماكدونالدز” حول العالم.

ويعتمد المؤشر على نظرية تعادل القوة الشرائية، التي تقيس التوازن في سعر الصرف بين عملتين وتحقيق المساواة بين العملات.

وتفترض نظرية تعادل القوة الشرائية أن سعر الصرف لدولة ما يتحدد من خلال النسبة بين مستوى الأسعار الداخلية مقوما بالعملة الوطنية، ومستوى الأسعار العالمية مقدرا بالعملة الأجنبية لمجموعة من السلع والخدمات في البلدان المختلفة (مثل ساندوتش بيج ماك في هذه الحالة).

ويعكس سعر البيج ماك عددًا من العوامل الاقتصادية المحلية من بينها تكاليف المكونات والإنتاج المحلي والإعلان.

نشأة الفكرة

– دشنت مجلة “الإيكونوميست” هذا المؤشر عام 1986، كدليل تقريبي لمعرفة ما إذا كانت العملات عند مستواها الصحيح، أم أنها أقل من قيمتها المفترضة.

– وفقًا لنظرية تعادل القوة الشرائية من المفترض أن يُشترى ساندوتش البيج ماك في الولايات المتحدة بعدد الدولارات نفسه الذي يُشترى به في باقي الدول.

– على سبيل المثال كان متوسط سعر ساندوتش البيج ماك في الولايات المتحدة في يناير الماضي 5.3 دولار، بينما كان يساوي في الصين 2.92 دولار بأسعار الصرف في السوق، وإن اليوان بذلك يكون أقل كثيرا من قيمته المفترضة مقارنة مع الدولار.

– يقارن المؤشر أسعار البيج ماك في 48 دولة (إضافة لمنطقة اليورو)، فيما قد يوصف بقدرة العلامات التجارية الكبرى في التأثير على سبل قراءة الأحوال الاقتصادية للدول.