مدني بريدة يباشر حريق منزل شعبي نتج عنه إصابة 3 عمال آسيويين

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في تمام الساعة (٠٩:٣٥) من صباح اليوم السبت حادث حريق بمنزل شعبي مكون من طابقين يقع بحي الهلال وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان الحادث عبارة عن وميض لحظي حدث بالدور الارضي للمنزل اثناء عملية ازالة وترميم ديكور الجدران ( دهان ) باستخدام مصدر لهب ومواد قابلة للاشتعال حيث نتج عنه احتراق عدد غرفتين وصالة وتأثر بقية المنزل بالدخان ،، كما نتج عن الحادث اصابة عدد. ( ٣ ) عمالة من الجنسية الاسيوية بحروق مختلفة حيث تم اخلائهم بواسطة الدفاع المدني ومن ثم نقلهم بواسطة الهلال الاحمر لمستشفى بريدة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقد شدد العقيد اباالخيل على اهمية اتباع وسائل وارشادات السلامة أثناء أعمال الصيانة والالتزام بأقصى معايير السلامة عند التعامل مع المواد الخطرة.