 بحضور محافظ خميس مشيط.. شرفيو ضمك يجتمعون بالمقر الجديد غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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بحضور محافظ خميس مشيط.. شرفيو ضمك يجتمعون بالمقر الجديد غدا

بحضور محافظ خميس مشيط.. شرفيو ضمك يجتمعون بالمقر الجديد غدا
المناطق - عسير

برعاية وتشريف محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، وبحضور رئيس هيئة أعضاء شرف نادي ضمك الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط يعقد أعضاء شرف نادي ضمك مساء غداً الأحد اجتماعًا موسعًا وذلك بمقر النادي بالمنشأة الجديدة ، وقد وجهت رقاع الدعوة لكافة أعضاء شرف النادي ومحبيه ، ولعدد من أبرز رجال الأعمال بالمنطقة ، ورؤوساء الدوائر الحكومية ، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنادي والإطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد في مختلف الألعاب وجميع الفئات .

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