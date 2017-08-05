بحضور محافظ خميس مشيط.. شرفيو ضمك يجتمعون بالمقر الجديد غدا

برعاية وتشريف محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، وبحضور رئيس هيئة أعضاء شرف نادي ضمك الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط يعقد أعضاء شرف نادي ضمك مساء غداً الأحد اجتماعًا موسعًا وذلك بمقر النادي بالمنشأة الجديدة ، وقد وجهت رقاع الدعوة لكافة أعضاء شرف النادي ومحبيه ، ولعدد من أبرز رجال الأعمال بالمنطقة ، ورؤوساء الدوائر الحكومية ، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنادي والإطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد في مختلف الألعاب وجميع الفئات .