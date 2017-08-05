جولات مستمرة لمكافحة التسول في حائل

ينفذ قسم مكافحة التسول في حائل جولاته الميدانية المستمرة بالهدف القضاء على المتسولين بمشاركة القطاعات الأمنية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد أن الإدارة المختصة بمكافحة التسول بمساندة الجهات الأمنية تقوم بجهود مكثفة بهدف القضاء على المتسولين، استمراراً لما تم تنفيذه خلال الأشهر الماضية وأطيح خلاله على عدد من المتسولين والمتسولات.

وأضاف العياد أنه من الضروري تكاتف الجهات الرسمية مع المواطنين فيما يخص رصد والإبلاغ عن المتسولين والمتسولات عبر تبيلغ الجهات الأمنية، حيث يتم التأكد من هوية المتسول وإحالته لجهات الاختصاص ومصادرة الأموال وإيداعها في حسابات الجمعيات الخيرية في المنطقة.