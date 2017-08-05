 مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران يواصل فعالياته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران يواصل فعالياته

مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران يواصل فعالياته
المناطق - نجران

يواصل مهرجان بدر الجنوب السياحي شمال غرب منطقة نجران بمنتزة الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز جهة العشة فعالياته والذي يستمر لمدة عشرة أيام .
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد ال مريح ان هذا المهرجان يتضمن على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وقال ال مريح ان هذا المهرجان يحظى بدعم من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمتابعة من قبل سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه .
وأضاف آل مريح ان محافظة بدر الجنوب تتميز بمقومات سياحية رائعه جعلتها وجهه سياحية مميزه.

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