 أمين نجران: لا تسامح مع مخالفي الصحة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمين نجران: لا تسامح مع مخالفي الصحة العامة

أمين نجران: لا تسامح مع مخالفي الصحة العامة
المناطق - نجران

في إطار الجهود التفتيشية التي تنفذها أمانة منطقة نجران على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة ضبط مفتشي إدارة الرقابة الشاملة ماشية متروكه بجوار أحد المحلات التجارية عائده لعامل ملحمة يحتفظ بأغنام هزيلة مريضه داخل حضيرة يقوم بذبحها وبيع لحموها على المواطنين.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع انه تم الإغلاق الفوري للمحل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بعد ضبط ” 3 ” من اغنام الضأن أتضح وجود أعراض مرضية عليها تتمثل في الهزال الشديد وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي بعد فحصها من قبل طبيب مسلخ حي أبا السعود؛ حيث تم إعدامها والتخلص منها بمرمى الأمانة وفق التعليمات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش على عدم التسامح أو التساهل عن ضبط أي مخالفة.
مؤكداً بأن صحة المواطن في نطاق الأمانة خط احمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه أو قبول أي تجاوزات تؤثر على الصحة في أي من الجهات التي تخضع للرقابة من قبل أمانة منطقة نجران، داعياً الجميع الي التعاون مع الامانة والابلاغ عن المخالفات من خلال رقم الطواري 940.

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