 جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب قرابة 420 ألف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب قرابة 420 ألف حبة كبتاجون

جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب قرابة 420 ألف حبة كبتاجون
واس - الرياض

أحبط جمرك البطحاء محالة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (419.653) حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.
وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا : تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بعد قدوم إحدى المركبات للجمرك، حيث عُثر عليها مُخبأة في المركبة بحيث تم إخفاء حبوب الكبتاجون في مخبأ تم تجهيزه وإعداده لغرض التهريب في سقف المركبة من الداخل وفي تجويف الديكور الجانبي للمركبة وفي أجزاء أخرى متفرقة بالمركبة.
وبيّن المحنّا أن الجمرك أحبط في منتصف الشهر الماضي محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (357) ألف حبة كبتاجون، مؤكدًا أن جمرك البطحاء أسوةً بجميع المنافذ الجمركية يبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في سبيل إحباط وكشف تهريب كل ما به إضرار بالوطن ومقدّراته.

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