دراسة: تناول البروتينات 3 مرات يوميًا يدعم قوة العضلات فى سن الشيخوخة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن تناول البروتين على مدار اليوم المفتاح لقوة العضلات في سن الشيخوخة.

ووفقًا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن تناول البروتينات على مدار اليوم يرتبط بزيادة قوة العضلات في كلا الجنسين أثناء نموهم في السن.

ومع ذلك، فإن تناول البروتين في كثير من الأحيان يرتبط فقط بتحسن التنقل في الرجال المسنين، ووفقًا للبحث.

ويعتقد الباحثون أن تناول البروتين مع كل وجبة يعزز قوة العضلات لتجنب السقوط المتكرر الذى ينتج عنه الكسور باستمرار، لافتين إلى أن كسور الورك يحدث بمعدل أسرع فى كبار السن.

وأكد الباحثون أن تناول بيضة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السودانى مع كل وجبة يجب أن تكون كافية لتعزيز كمية البروتين للشخص.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ماكجيل في مونتريال بتحليل بيانات 827 رجلاً و914 امرأة تتراوح أعمارها بين 67 و84 سنة على مدى ثلاث سنوات، وتم تقييم قوة العضلات من خلال قياس قبضة اليد، فضلاً عن قوة الذراع والساق، وتم تحديد حركتهم من خلال قدرتها على الوقوف وسرعة المشى.

وأظهرت الدراسة أن تناول البروتينات 3 مرات يوميًا يرتبط مع زيادة قوة العضلات في كلا الجنسين.