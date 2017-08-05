اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية تُسلم الرئيس اليمني تقريرها الثالث

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية الذين سلموا فخامته التقرير الثالث الصادر عن اللجنة والمتضمن نتائج أعمال التحقيق في الانتهاكات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها والمرتكبة من كافة الأطراف في اليمن .

وأكد الرئيس هادي أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة كونها المؤسسة الوطنية المعنية بأعمال التحقيق في ادعاءات الانتهاكات في مختلف المناطق وضرورة استمرارها في أداء عملها وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا .

من جهة أخرى ، أشار الرئيس اليمني إلى ما تتعرض له محافظه تعز من انتهاكات تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من قصف منازل المواطنين والمستشفيات وقتل النساء والأطفال والعجزة وحصار جائر تتعرض له المدينة منذ أكثر من عامين منع عنها الغذاء والدواء والماء .

وشرح رئيس وأعضاء اللجنة أهم ما تضمنه التقرير الثالث الصادر عن اللجنة وما احتواه من معلومات وبيانات وطرق العمل والنتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها .

وأوضحوا أهم الصعوبات التي واجهت اللجنة والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها لأعمالها باستقلالية وحياد وشمولية أعمالها لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية ، وذلك تطبيقًا لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان .

كما تم التطرق إلى ما خلصت إليه اللجنة من توصيات لما من شأنه الحد من الانتهاكات وتحسين بيئة حقوق الإنسان في اليمن .

يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية بعد تسليم نسخة من تقريرها الثالث لرئيس الجمهورية ستقوم بإطلاق التقرير رسميًا في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن ، وسيتم نشره في موقعها الرسمي .