 قريبا .. إطلاق 10 قنوات رياضية ناقلة للدوريات الأوربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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قريبا .. إطلاق 10 قنوات رياضية ناقلة للدوريات الأوربية

قريبا .. إطلاق 10 قنوات رياضية ناقلة للدوريات الأوربية
المناطق - متابعات

من المنتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن إطلاق القنوات الرياضية المتخصصة في نقل البطولات الأوربية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.
وأفصحت مصادر وفقا لـ “الرياض” بأن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات “بي ان سبورت” الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

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