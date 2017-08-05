صناعة الموهبة بنادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران

احتفى نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران بمخرجاتها في مسابقة نظمت على مسرح النادي الذي شهد تفاعلا كبيرا بين الطالبات منها الإلقاء ،و الخطابة ، وكتابة النصوص ، والإنشاد ، و الاستعراض المسرحي ، والعروض الفلكلورية ، واللياقة البدنية.

تنظيم النادي لهذه المسابقة جاء نتيجة الإيمان بأن الهدف من سلسلة هذه البرامج التي يصنعها النادي تكمن في هذا المحور وهو اكتشاف الموهبة وذلك طبقا لما ذكرته الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية مديرة النادي لولوة الشمري

بأن نادي المسؤولية يحرص دائما على توفير كافة السبل لتنمية مهارة الطالبات ‏كما يعمل على تطوير الانشطة والمسابقات التي تصقل مواهب وقدراتهن والتي تتنوع ما بين ثقافية ومهارية ورياضيه فضلا عن تنمية جوانب الابداع والتفكير لتسهم في صقل شخصية الطالبة.

وتابعت قائلة حالة التنافسية التي ظهرت على خشبة المسرح في شتى المواهب هي الغاية التي نصبو اليها في ددعم مواهب طالبات النادي حيث نجح فريق برنامج صناع المناسبات في تطوير المهارات واكتشاف المواهب الإبداعية للطالبات ، حيث تم تقسيم الطالبات الموهوبات إلى مجموعات، وتتكون كل مجموعة من فرق تتنافس فيما بينها.

وأضافت لقد حرص نادي المسؤولية في فعالياته على خلق حالة التنافس لتحقيق التميز والتعزيز من ثقافة العمل الجماعي والذي ضم العديد من المواهب التربوية والعلمية والاجتماعية والرياضية، والهوايات الإبداعية في رزنامة مقصدها إلى جانب زرع ثقافة الإبداع الترفيه ووضعها كمسار موازي لجميع برامج النادي .

واشارت الى ان برنامج صناع المناسبات جاء متناسقا ومتناغما مع ما تم اعتماده من وزارة التعليم والمستمد محتواها من رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالطالبات وأن تكون جاذبة لهم، لكي تساهم في فتح آفاق جديدة وأن يكون لها أثرٌ ملموسٌ على أرض الواقع.

وفي إشارة فاعلة إلى أهمية تفعيل أحد ركائز الرؤية الوطنية في محورها التنموي والاجتماعي وتحقيق أهداف ذلك بتطبيق علمي فقد أكدت مشرفة النشاط بتعليم بالشرقية ريم المغربي على قدرة النادي على تعريف الطالبات برؤية ٢٠٣٠ من خلال جميع مناشطه المتنوعة .

هذا وقد حقق المشاركات نتائج متميزة حيث كانت كانت نتيجة المنافسة كالتالي :

الرسم : مريم الحميدو

الكتابة : سارة طالب

الإنشاد : لين المدني ، سمر طالب ، ندى العمري ، غلا المزيعل .

الخط العربي : جادي القنبيط

الالقاء والخطابة ؛مريم الصافي ، لينا العتيبي

هذا وكانت التصاميم المسرحية من اعداد هبة المبيض ، الهنوف الضويحي