 تقرير أمريكي: وقف التهديد القطري أهم من وحدة مجلس التعاون الذي تتباكى عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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تقرير أمريكي: وقف التهديد القطري أهم من وحدة مجلس التعاون الذي تتباكى عليه

تقرير أمريكي: وقف التهديد القطري أهم من وحدة مجلس التعاون الذي تتباكى عليه
المناطق ـ الرياض

أكد تقرير مطول نشره موقع “ناشيونال ريفيو” الأمريكي، أن وقف التهديد القطري لدول المنطقة بدعمها للإرهاب أهم من وحدة مجلس التعاون الذي يتغنى به النظام القطري.
ونوه التقرير إلى أنه بالنظر إلى أهمية وحدة مجلس التعاون، فإنه لا يختلف اثنان على أن يدي قطر هما الأكثر اتساخًا عندما يتعلق الأمر بتشجيع الجماعات الإرهابية المتعددة والأعمال التخريبية ضد الحكومات الإقليمية.
ويمضي تقرير الموقع بالقول: إن قائمة جوانب الإشكال طويلة، فالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه قطر لمجموعة واسعة من الجماعات الإرهابية المسلحة لا مثيل له في المنطقة، وامتاز دعمهم في السنوات الأخيرة بكونه واضحًا وجريئاً.
ويرى التقرير أن قطر بإصرارها على موقفها تضعف المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والبلدان الـ”55″ ذات الأغلبية المسلمة التي تطرق لها الرئيس ترامب في خطابه في المملكة مايو الماضي، كما تخلق علاقات قطر مع إيران عقبات أمام الجهود الأمريكية لرد النفوذ الإيراني، والتحقق من العدوان الإقليمي للملالي، ومنعهم من امتلاك أسلحة نووية

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