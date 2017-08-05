 قرية عسير التراثية.. ٦٤ ألف زائر خلال ١٦ يوما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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قرية عسير التراثية.. ٦٤ ألف زائر خلال ١٦ يوما

قرية عسير التراثية.. ٦٤ ألف زائر خلال ١٦ يوما
المناطق - أبها

استقطبت قرية عسير التراثية الواقعة بجوار فندق الانتركونتيننتال بالسودة أكثر من ٦٤ ألف زائر خلال ١٦ يوما ، إذ سجل متوسط عدد زورها اليومي نحو ٤ آلاف زائر.
و أوضح المشرف على فعاليات القرية ابراهيم الشمراني أن أغلب الزوار كانوا من خارج المنطقة، من مختلف مناطق المملكة، وكذلك من دول الخليج العربي ، والسياح الأوروبيين الذين كانوا حريصين على توثيق التراث ، خصوصا الفلكلور الشعبي للمنطقة.
و أكد الشمراني أنه يتم خلال هذه الفترة على استقطاب مشاهير التواصل الاجتماعي من ذوي المحتوى الهادف والمفيد وتقديم المسرحيات التي توجه رسالة نبيلة عن معاملة المعاقين والأيتام، وقال: “أن تخصصي في مجال الكتابة والإخراج المسرحي جعلني أقدم هذه النصوص من خلال ٨ ممثلين من أبناء المنطقة ، وهم مميزين في هذا المجال  وقادرين على تقديم النصوص بكل مهارة وتمكن” ، مشيراً أن المسرح اكتشف الكثير من المواهب في مجال الإلقاء وفن التصوير والتقاط الصور.
وأضاف أنه قد وضع جوائز يومية وقيمة ، تقدم للزوار صغارا وكبارا.
وعن عروض الخيل التي تقدم يوميا ، قال إنها تعطي فرصة للسياح للتعامل مع الخيول المروضة والتعريف بالية التعامل ، وشدد على الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الشهداء ، وذلك بتخصيص الترفيه والوجبات المجانية .
وختم الشمراني بالقول إن القرية متجددة بتجدد كافة المشاركين بها ، وهم أعضاء فاعلون صنعوا من هذه القرية قصة نجاح وانتصار للتراث ، وأثنى على جهود أمانة منطقة عسير ممثلة في فرع الخدمات بالسودة فيما يخص النظافة والمتابعة والتنسيق معهم في الخدمات الأساسية التي يحتاجها زوار المهرجان .

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