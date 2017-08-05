 ثلاث الاف قذيفة من الألعاب النارية المختلفة تضئ سماء الباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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ثلاث الاف قذيفة من الألعاب النارية المختلفة تضئ سماء الباحة 

ثلاث الاف قذيفة من الألعاب النارية المختلفة تضئ سماء الباحة 
المناطق - الباحة

أضاءت ثلاث الاف قذيفة نارية سماء منتزه رغدان بمدينة الباحة مساء أمس الجمعة ضمن برنامج فعاليات صيف الباحة 38هـ وسط متابعة من أكثر 5 الاف سائح متواجد بالمنتزه.
وقد دأبت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف منطقة الباحة منذ إطلاق برامج وفعاليات الصيف كل يوم جمعة على تنفيذ فعاليات الألعاب النارية التي تنطلق من أرض غابة رغدان، لتغطي بذلك سماء الباحة بأحدث التشكيلات العصرية، وتستمر عروضها على مدار أيام المهرجان وجهز الموقع بالتجهيزات اللازمة منذ وقت مبكر، واتخذت احتياطات الأمن والسلامة بهدف توفير السلامة للجمهور، في حين استمتع أهالي وزوار المنطقة بعروض رائعة أضاءت سماء المنطقة، وحرص كثير من المصطافين على التقاط صور للألعاب النارية التي شكلت ألوانا جمالية في سماء المتنزه، والتي استمرت لـ15 دقيقة وتحظى عروض الألعاب النارية برونق خاص لما تنشره من مرح وتدخله من بهجة في قلوب الجمهور.

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