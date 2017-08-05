 اختلاف حول دور المؤسسات الثقافية في مسامره فنون الباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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اختلاف حول دور المؤسسات الثقافية في مسامره فنون الباحة 

اختلاف حول دور المؤسسات الثقافية في مسامره فنون الباحة 
المناطق - الباحة

وصف الروائي أحمد الدويحي المؤسسات الثقافية بأنها تعمل دون خطط واضحة للنهوض بالهم الثقافي وتطويره.
وأضاف الدويحي خلال مسامره ثقافية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالباحة شارك فيها القاص عثمان سعيد والشاعر محمد خضر بإدارة الدكتور خالد عُمير أن دور المؤسسات الثقافية يجب أن يطور الثقافة ولايجعلها مقتصرة على أسماء معينه.
من جهته أخرى هاجم الدكتور جمعان عبدالكريم الشعر والشعراء الشعبيين معتبرا ان الشعر الشعبي اصبح مستهلكا وَلَيْس له قيمة فنية.
وطالب عبدالكريم بضرورة أن تهتم المؤسسات الثقافية بدورها وتقديم افكار مبتكرة وغير تقليدية.
واعتبر الدكتور عايض مساعد أن تاريخ اب مكان لا يوثقه سوى الشعر الشعبي بينما الشعر الفصيح لايمكن أن يوثق حقبة تاريخ اي إنسان او مكان، واعتبر أن الشعر الشعبي والشعر الفصيح لكل منهما دور ومتذوق وعلينا احترام الجميع.
وقدم المشاركين نصوص شعرية للشاعر محمد خضر وقراء الروائي أحمد الدويحي بعض نصوص الشاعر غرم الله الصقاعي رحمه الله ويقدم القاص عثمان سعيد نصوص قصص قصيرة.
وقدم الدكتور علي الرباعي مشرف المقهى الثقافي شكره للحضور وللمشاركين بالمسامره الثقافية.

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