 إطلاق خدمة الايكمو في منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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إطلاق خدمة الايكمو في منطقة عسير

إطلاق خدمة الايكمو في منطقة عسير
المناطق - أبها

أعلنت الصحة عن بدء العمل بخدمة الايكمو في منطقة عسير حيث تُعتبر  تقنية  أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم أو ما يسمى ايكمو ECMO تقنية بالغة االتعقيد وعالية الخطورة  وتحتاج إلى فريق طبي متكامل بالإضافة إلى تجهيزات خاصة، ويتم  إستخدام هذه التقنية  في حالات الإلتهاب الرئوي الشديد وتُقدم في ٢٩٨ مركزاً حول العالم.

وأضافت  أنه يتوفر في المملكة  ثلاثة مراكز تابعة لوزارة الصحة في كل من جدة والرياض والدمام بالإضافة إلى توفر الخدمة في بعض مستشفيات القطاعات الحكومية الأخرى..
وفي ذات  السياق نجح فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير في  وضع مريض مصاب بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” على جهاز الايكمو “ECMO ومن ثم نقله للعناية المركزة في مستشفى عسير المركزي حيث يتلقى المريض العلاج .  وتعتبر هذه أول حالة إيكمو تعمل في مستشفيات وزارة  الصحة بمنطقة عسير.

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