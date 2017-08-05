محافظ الدلم والمجلس البلدي يرحبون بتكريم الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة

اعلن محافظ محافظة الدلم الأستاذ ثامر الشتوي عن تكريم الشابان فيصل المجلي و عبدالعزيز العسكر

الذي نشرنا خبرهم بالمناطق مساء أمس وقاموا بـ تأهيل شجره عمرها يصل قرابة 150 عام غرب محافظة الدلم والتي تقع بين العين و ماوان بعد محاولة العبث بها وقطعها من العابثين وأوضح المحافظ أن التكريم سوف يتم خلال الأسبوع القادم.

كما أعلن المجلس البلدي بتكريم الشابان لحرصهما وجهودهما في المحافظة على البيئة ويدعوهم لـ التكريم غداً الأحد بعد صلاة المغرب.

للاطلاع على مانشر بالمناطق وبالفيديو ما قام به الشابان على الرابط

http://almnatiq.net/447636