 حدود تبوك بقطاع (ضباء) تنقذ شخصين من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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حدود تبوك بقطاع (ضباء) تنقذ شخصين من الغرق

حدود تبوك بقطاع (ضباء) تنقذ شخصين من الغرق
المناطق - تبوك - سليمان مهنا

بين نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد مالك بن احمد مبارك أن الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع ( ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق .
وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بقطاع ضباء مساء أمس الجمعة عند الساعة العاشرة مساءً بلاغ من مواطن يفيد بأن أخيه ومرافقة يطلبان المساعدة إثناء ممارستهم السباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة وعدم مقدرتهم على الرجوع بسبب المد البحري في المنطقة المسماة ( المرير ) شمال مركز المويلح وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية والساحلية للموقع وتم إنقاذ الشخصين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
كما تؤكد  قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة   بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة  و توخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحة في النهار  وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994)

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