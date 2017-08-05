جامعة الملك خالد تستقبل أكثر من 20 ألف طلب في أولى مراحل القبول

استقبلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عبر البوابة الإلكترونية، خلال فترة استقبال طلبات القبول، أكثر من 20 ألف طلب للعام الجامعي 1439/1438هـ، وذلك بعد انتهاء أولى مراحل القبول، التي بلغت مدتها شهرا، اعتبارا من الـ10 من شوال الماضي حتى الـ10 من شهر ذي القعدة الحالي .

وستبدأ العمادة في إجراء عمليات الفرز والترشيح للمتقدمين في المرحلة الأولى لمن نسبهم أعلى من 80٪ للنسبة المؤهلة أو الموزونة، ويتم ترشيح القبول على أكثر من 130 تخصصا موزعة على 29 كلية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية الترشيح ستستمر على ثلاث مراحل ابتداء من منتصف شهر ذي القعدة الجاري ولمدة ١٠ أيام، يتم خلالها ترشيح الطلاب والطالبات واستلام موافقاتهم على التخصصات التي تم ترشيحهم عليها بشكل إلكتروني كامل، دون حاجة المتقدمين إلى زيارة العمادة، وقال” العمادة وفرت نظام استفسارات إلكترونيا، لتوفير الدعم والإجابة عن استفسارات المتقدمين بشكل آلي، لتوفير الإرشاد والوقت والجهد على المتقدمين، دون حاجتهم إلى زيارة العمادة أو الاعتماد على مصادر غير دقيقة لتلقي المعلومات”.

كما أكد القرني أن قبول هذا العام تم على الهيكلة الجديدة لكليات الجامعة التي اعتمدت مؤخرا من مجلس الجامعة ومن اللجنة العليا بوزارة التعليم القائمة بمهام مجلس التعليم العالي بالوزارة، حيث تم دمج التخصصات المناظرة بين قسمي الطلاب والطالبات لنفس الكلية، والذي بدوره يسهم إيجابا في توافق مسميات البرامج مع متطلبات سوق العمل، كما اعتمد في الهيكلة تفعيل بعض التخصصات الجديدة في كليات الجامعة مثل تخصص إدارة الاعمال وعلوم الحاسب الآلي بفرع الجامعة بمحايل عسير.

وأشار إلى أن الجامعة تستمر بشكل دوري في مراجعة التخصصات والخطط الدراسية لتطويرها، بما يتناسب مع سوق العمل ومتطلبات المرحلة القادمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تقدم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية يمكن للجميع الاستفادة منها عبر بوابة (أكاديميا)، وذلك لخدمة أكبر قدر ممكن من المستفيدين في وقت قياسي.