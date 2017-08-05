فلكي : بعد غدٍ الأثنين آخر خسوف للقمر تشهده الأرض في 2017

ذكّر الباحث الفلكي ورئيس جمعية الفلكيين في القطيف سابقاً سلمان آل رمضان بأن بعد غدٍ الأثنين 7 أغسطس الجاري (ليلة الثلاثاء ) ستشهد الكرة الأرضية بمشيئة الله ، آخر خسوف للقمر في 2017 ، وحدّد آل رمضان ذروة الخسوف واحتراق ربع القمر عند الساعة 9.20 بالتوقيت مكة المكرمة ( 6.20 بتوقيت جرينتش ) ،وأكد سلمان أن كل خسوف يتبعه كسوف للشمس يحصل قبله أو بعده بنحو اسبوعين وهو ما سيحصل للشمس في 21 أغسطس ، أي بعد 14 يوماً إن شاء الله .

وأوضح سلمان تفاصيل خسوف الغد بقوله :

يدخل القمر يدخل منطقة شبه الظل ، الساعة 06:50 م بتوقيت مكة المكرمة ( 03:50 بالتوقيت العالمي جرينتش )، وهنا يحدوث خسوف بالمصطلح الفلكي فيبهت لون القمر دون أن يحترق.

يبدأ الخسوف باحتراق قرص القمر الذي تشرع له الصلاة ، الساعة 08:23 م بتوقيت مكة المكرمة ( 05:23 بتوقيت جرينتش .

يكون القمر بدر ، الساعة 09:11 م ، وعمره 15 يوما و8 ساعات و24 دقيقة ، في برج الجدي ، في منزلة سعد بلع.

تكون ذروة الخسوف الساعة 09:20 بالتوقيت المحلي ( 06:20 جرينتش ).

وستكون نسبته 25٪ تقريبا من البدر المكتمل ،وهو ما يعني احتراق ربع القمر.

ينتهي الخسوف الساعة 10:18 م بالتوقيت المحلي ( 07:18 جرينتش ).

يخرج القمر من منطقة شبه الظل ( خسوف فلكي فقط ) الساعة 11:51 بالتوقيت المحلي ( 08:51 جرينتش ).

وتابع سلمان أن كل من لديه الليل في الأوقات المذكورة يتمكنون من مشاهدة الخسوف ،حيث يشرق القمر عند غروب الشمس تقريباً ويغيب صباحاً ، وسيشاهد هذا الخسوف من وسط المحيط الهادي ليشمل نيوزلندا واستراليا ومعظم قارة آسيا وأوربا ( عدا أقصى جنوب غربها ) وافريقيا ( عدا غربها ) والقارة القطبية الجنوبية ، ولفت إلى أنه سيمر القمر قريبا من العقدة الهابطة في خسوفنا القادم وهي تقع في برج الجدي حاليا وهو يتجه للدخول في ظل الأرض وهو ما يسبب الخسوف وتكون نسبتها بحجم الجزء الداخل من القمر في ذلك الظل.