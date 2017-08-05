 المتسابقون المحليون والعرب يتنافسون على لقب ” تحدي الباحة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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المتسابقون المحليون والعرب يتنافسون على لقب ” تحدي الباحة “

المتسابقون المحليون والعرب يتنافسون على لقب ” تحدي الباحة “
المناطق - الباحة

تتجه أنظار محبي الراليات في الوطن العربي الى منطقة الباحة وتحديدا محافظة بني حسن والتي تحتضن سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات ويستعد السائقون المحليون والمشاركون من خارج المملكة ، من أجل خوض غمار سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات بمنطقة الباحة بمحافظة بني حسن ويعتبر من اهم الفعاليات التي ستقام في منطقة الباحة لهذا العام وينتظر أن يشهد سباق تحدي الباحة لصعود مرتفعات محافظة بني حسن ، منافسة قوية على لقب هذا العام خاصة وانها الأولى على مستوى الخليج العربي و تقودها كوكبة من أبطال السرعة، على مسار يبلغ طوله 3 كم، ورفع السائقون الذين سيشاركون في السباق، من درجة استعداداتهم على متن سيارات مزودة ومجهزة جيداً للمنافسة على كسر الأرقام القياسية، لتتماشى مع طبيعة السباق من حيث محركات السيارات ومساراته
وأوضح نايف الجروان المشرف الفني لرياضة الدرفت والاوتو كروس والاستعراض الحر بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعضو لجنة التحكيم برالي تحدي الباحة
ان التسجيل يبدأ من الساعة 2 ظهرا – 4 العصر و
سيكون التسجيل والفحص الفني لسيارات المتسابقين والتجهيزات النهائية لانطلاق السباق غدا الاحد.

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