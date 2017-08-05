 وفاة مواطن ستيني طعناً والمتهم زوجته الأجنبية في محايل عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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وفاة مواطن ستيني طعناً والمتهم زوجته الأجنبية في محايل عسير

وفاة مواطن ستيني طعناً والمتهم زوجته الأجنبية في محايل عسير
المناطق - محايل عسير

لقي مواطن ستيني اليوم حتفه بعدما تلقى عدة طعنات ولفظ انفاسه الأخيرة بمستشفى محايل ، واوضح الناطق الإعلامي لشرطة عسير  انه ورد بلاغ لشرطة محافظة محايل اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/١١/١٣ عن جريمة قتل وفور تلقي البلاغ تم الإنتقال بالمختصين للموقع ووجد شخص في العقد السادس قد تعرض لطعن بآلة حادة أدت لوفاته رحمه الله من قبل زوجته وبفضل الله تم القبض على المتهمة في العقد الثالث وضبط الأداة المستخدمة وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص .

وبحسب مصادر فأن زوجته المتهمة بالقتل يمنية الجنسية تزوجها قبل 4 أشهر بعد وفاة زوجته الأولى.

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