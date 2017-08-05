مزاد علني للعسل بمهرجان الباحة

اقام مهرجان العسل الدولي العاشر والمقام بمنطقة الباحة مزاد علني لبيع العسل .

وأوضح رئيس لجنة العسل بالمهرجان ومسؤول الحراج احمد عوضه ان المزاد أقيم امام الجميع وبكل شفافية وكانت جميع أنواع العسل التي تم عرضها في المزاد من اجود أنواع العسل التي تنتج في منطقة الباحة والمناطق القريبة من الباحة وقد تم عرض عسل السدر وعسل الطلح والسمرة وعسل الصيف مشيرا بانه تم عرض طنين من العسل وما تم بيعه في المزاد الأول قرابة نصف طن وذلك خلال الساعتين واختلفت الأسعار ما بين ٢٥٠ ريال و٥٥٠ ريال للكيلو.

وأشار مسؤول لجنة العسل الى ان المزاد يشارك فيه عدد من المشاركين في المهرجان والنحالين ويباع بالكيلو والعسل مفحوص من قبل مختبر جمعية النحالين والدلالة تتحملها الجمعية .