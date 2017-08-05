مقتل 31 مسلحاً انقلابياً في قصف للتحالف

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل 31 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة أكثر من 45 آخرين إثر قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن “مقاتلات التحالف العربي نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات العدو (الحوثيون وقوات صالح)”.

وأوضحت أن “الغارات شملت استهداف مخازن أسلحة ومدافع ثقيلة وآليات، بالإضافة إلى تدمير عربة (بي أم بي) ودوريات تقل عتاداً، وأخرى على متنها العشرات من العناصر الانقلابية كانت في طريقها لتعزيز وإسناد المليشيات في جبهتي حرض وميدي”.

وأشارت إلى أن “المليشيات قد تكبدت كذلك خسائر فادحة في المواجهات التي دارت بينها والجيش الوطني خلال اليومين الماضيين”.

وكان الجيش الوطني سيطر على عدد من المواقع الاستراتيجية جنوب ميدي بمحاذاة مديرية حيران خلال الأيام الماضية.

ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح منذ قرابة عامين ونصف في مدينة ميدي، تمكن خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.