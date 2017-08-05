وصول 222444 حاجاً للمدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة

بلغ عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس, 222444حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج القادمين ليوم أمس الجمعة, 28754حاجاً , وذلك وفقاً للإحصائية التي تعدها المؤسسة الأهلية للإدلاء .

وأوضحت الإحصائية أن 26931 حاجاً قدموا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, و 1823حجاج عن طريق محطة الهجرة، فيما غادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لنفس اليوم 16326حاجاً ليكون إجمالي عدد الحجاج المغادرين إلى مكة المكرمة 37007 حاجاً ويتبقى بالمدينة المنورة ‪185416‬حاجاً، مبيناً أن أكثر الجنسيات المتواجدة بالمدينة المنورة حاليًا هي الجنسية الإندونيسية بعدد ‪48497 ‬حاجاً .