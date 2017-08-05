بلغ عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس, 222444حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج القادمين ليوم أمس الجمعة, 28754حاجاً , وذلك وفقاً للإحصائية التي تعدها المؤسسة الأهلية للإدلاء .
وأوضحت الإحصائية أن 26931 حاجاً قدموا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, و 1823حجاج عن طريق محطة الهجرة، فيما غادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لنفس اليوم 16326حاجاً ليكون إجمالي عدد الحجاج المغادرين إلى مكة المكرمة 37007 حاجاً ويتبقى بالمدينة المنورة 185416حاجاً، مبيناً أن أكثر الجنسيات المتواجدة بالمدينة المنورة حاليًا هي الجنسية الإندونيسية بعدد 48497 حاجاً .
وصول 222444 حاجاً للمدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة
بلغ عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس, 222444حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج القادمين ليوم أمس الجمعة, 28754حاجاً , وذلك وفقاً للإحصائية التي تعدها المؤسسة الأهلية للإدلاء .
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