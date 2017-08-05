“الحياة الفطرية” توجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط صائد الأرانب

أعلنت “حماية الحياة الفطرية” اليوم السبت تكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية للبحث عن صائد الأرانب الذي ظهر في مقطع فيديو بعد قتل عدد كبير من الأرانب وعلقها متباهيا بفعلته، وذلك حسبما ذكر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.. حيث وجه رئيس هيئة الحياة الفطرية المكلف الدكتور خليل الثقفي، بإتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على صائد الأرانب وتطبيق النظام في حقه.

وشدد الثقفي على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على “صائد ‫الأرانب” وتطبيق النظام في حقه.

وقد ظهر الشخص في الفيديو المتداول وهو يقف حاملاً بندقية صيد بجوار مركبته التي علق عليها نحو 20 أرنباً مقتولاً، وهو ما دعا رئيس هيئة الحياة الفطرية للتوجيه بالقبض عليه… وكان أحد المواطنين قد وثق عبر مقطع فيديو مصور صيده عدداً كبيراً من الأرانب خلال رحلة صيد قبل أن يعلق الأرانب على مركبته.