 “الحياة الفطرية” توجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط صائد الأرانب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يستعرض أهداف وخطط استراتيجية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان يرعى غداً نهائي دورة تبوك الدولية الثانية “الحياة الفطرية” توجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط صائد الأرانب تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات بين المملكة والعراق وصول 222444 حاجاً للمدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة مقتل 31 مسلحاً انقلابياً في قصف للتحالف مزاد علني للعسل بمهرجان الباحة وفاة مواطن ستيني طعناً والمتهم زوجته الأجنبية في محايل عسير المتسابقون المحليون والعرب يتنافسون على لقب ” تحدي الباحة “ بلدي تبوك يعقد اجتماعه ال ٢٢ غدً الأحد  فلكي : بعد غدٍ الأثنين آخر خسوف للقمر تشهده الأرض في 2017 جامعة الملك خالد تستقبل أكثر من 20 ألف طلب في أولى مراحل القبول

“الحياة الفطرية” توجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط صائد الأرانب

المناطق - متابعات

أعلنت “حماية الحياة الفطرية” اليوم السبت تكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية للبحث عن صائد الأرانب الذي ظهر في مقطع فيديو بعد قتل عدد كبير من الأرانب وعلقها متباهيا بفعلته، وذلك حسبما ذكر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.. حيث وجه رئيس هيئة الحياة الفطرية المكلف الدكتور خليل الثقفي، بإتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على صائد الأرانب وتطبيق النظام في حقه.
وشدد الثقفي على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على “صائد ‫الأرانب” وتطبيق النظام في حقه.
وقد ظهر الشخص في الفيديو المتداول وهو يقف حاملاً بندقية صيد بجوار مركبته التي علق عليها نحو 20 أرنباً مقتولاً، وهو ما دعا رئيس هيئة الحياة الفطرية للتوجيه بالقبض عليه… وكان أحد المواطنين قد وثق عبر مقطع فيديو مصور صيده عدداً كبيراً من الأرانب خلال رحلة صيد قبل أن يعلق الأرانب على مركبته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>