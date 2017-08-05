 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي
المناطق _ واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد فهد عبدالله العتيبي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن صادق العزاء والمواساة ، مؤكدا أن استشهاده مدافعاً عن الوطن ومقدساته مصدر فخر واعتزاز ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته.
وكان محافظ المويه قباس الحارثي وعدد من القيادات العسكرية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، قد شاركوا أمس الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى.

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