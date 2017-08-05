 الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الصفاقسي وكيش يدخل التدريبات الجماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الصفاقسي وكيش يدخل التدريبات الجماعية

الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الصفاقسي وكيش يدخل التدريبات الجماعية
المناطق _ فهد المريخي

أنهى فريق الاتفاق استعداداته لمواجهة الصفاقسي التونسي في نهائي دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم حيث أدى الفريق مساء اليوم (السبت) تدريبه على ملعب مدينة الأمير خالد الرياضية.

واكتفى مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش بتدريب استشفائي لإراحة اللاعبين بعد المجهود الذي أداه اللاعبون في مباراة الاتحاد الماضية إلى جانب حصة تدريبية فنية مختصرة ركز خلالها على توزيع اللاعبين لمجموعات طبق من خلالها تدريباً على عملية تسليم الكرة واستلامها.
وشهد التدريب مشاركة لاعب المحور السلوفاكي فيليب كيش في التدريب الفني لأول مرة منذ إصابته بكدمة في العضلة الخلفية للساق، في الوقت الذي أراح فيه الظهير الأيمن عمر السنين الذي تعرض للإصابة في مواجهة الاتحاد حيث سيخضع للفحوصات الطبية بعد عودة الفريق إلى الدمام.
من جهته أكد الصربي يسيتش أن وصول الفريق للمباراة النهائية لن يغير من استراتيجيته التي دخل بها الدورة، مشدداً على أن الهدف الرئيس من المشاركة هو إكمال برنامج الفريق الإعدادي للدوري.
وقال: “لا شك أنا سعيد بوصول الفريق للمباراة النهائية بعد مستويات ونتائج جيدة، لكن يظل تحقيق اللقب بالنسبة لي هدف ثانوي، فالأهم لدي هو الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم”.
وأضاف: “أثق في لاعبي فريقي بتقديم مستوى يليق بالمباراة النهائية، ويؤكد استحقاقهم بأن يكونوا الطرف الثاني فيها، وأن يتمتعوا الجماهير كما أمتعوهم في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد الماضيتين”.

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