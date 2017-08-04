 مدافع النصر يتعرض لإصابة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدافع النصر يتعرض لإصابة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد

مدافع النصر يتعرض لإصابة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد
المناطق _ متابعات

أعلن نادي النصر، من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن مدافع الفريق عبدالله مادو تعرض لكسر في الأنف، بحسب الفحوصات الطبية الأولية التي أُجريت للاعب قبل قليل، مُشيرًا إلى أنه سيتم إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من ذلك.

ونشر حساب النصر تغريدات جاء نصها: “أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت- قبل قليل- للكابتن عبدالله مادو وجود كسر في الأنف؛ نتيجة تعرضه لإصابة في تمرين الفريق مساء اليوم.. وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات للتأكد من ذلك.. دعواتنا للكابتن عبدالله مادو بالشفاء العاجل بإذن الله”.

هذا ويستعد فريق النصر في الوقت الحالي لانطلاقة الموسم الجديد ودوري جميل، ويلعب العالمي مع الفيصلي والاتفاق في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة.

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