لجنة لترقية موظفي لائحة البنود والمستخدمين في تعليم الرياض

أعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات الترقية لمن هم على بند الأجور ولائحة المستخدمين .
وتهدف اللجنة إلى حصر جميع المستحقين للترقية من موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين ممن استحق الترقية وذلك لترقيتهم ، وكذلك النظر في التظلمات إن وجدت ممن لم تشملهم الترقية وتنطبق عليهم شروطها .
هذا وقدم تم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للخدمات المساندة الأستاذ فهد بن ردن الحربي مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعضوية الأستاذ محمد بن عبدالله الحجي مدير الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ تركي بن سعود العقيل مدير شؤون الموظفين والأستاذ أحمد بن علي داحش رئيس قسم التوظيف والأستاذ عبدالسلام بن علي الغامدي رئيس قسم الرواتب والأستاذ عبدالرحمن بن حسين العتيبي من قسم التوظيف والأستاذ عبدالله بن علي حدادي مقرر للجنة .
هذا وخصصت اللجنة الرابط : http://bit.ly/2vLu4o4
لرفع بيانات الموظفين والموظفات ممن هم على بند الأجور والمستخدمين آليا ودون الرجوع للإدارة .
وتهدف اللجنة إلى حصر جميع المستحقين للترقية من موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين ممن استحق الترقية وذلك لترقيتهم ، وكذلك النظر في التظلمات إن وجدت ممن لم تشملهم الترقية وتنطبق عليهم شروطها .
هذا وقدم تم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للخدمات المساندة الأستاذ فهد بن ردن الحربي مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعضوية الأستاذ محمد بن عبدالله الحجي مدير الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ تركي بن سعود العقيل مدير شؤون الموظفين والأستاذ أحمد بن علي داحش رئيس قسم التوظيف والأستاذ عبدالسلام بن علي الغامدي رئيس قسم الرواتب والأستاذ عبدالرحمن بن حسين العتيبي من قسم التوظيف والأستاذ عبدالله بن علي حدادي مقرر للجنة .
هذا وخصصت اللجنة الرابط : http://bit.ly/2vLu4o4
لرفع بيانات الموظفين والموظفات ممن هم على بند الأجور والمستخدمين آليا ودون الرجوع للإدارة .
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