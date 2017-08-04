 مبادرة النظافة “دين وخلق” تواصل نجاحها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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مبادرة النظافة “دين وخلق” تواصل نجاحها

مبادرة النظافة “دين وخلق” تواصل نجاحها
المناطق _ عسير
بحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي؛ ورئيس المجلس البلدي لأمانة عسير اللواء م.محمد بن سعيد آل بريق.. واصلت أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي حملتها “النظافة دين وخلق” في مركز الشعف ومنتزهات المسقي والفرعاء بمشاركة الجهات الحكومية وفرع الأمانة بالشعف حيث حققت الحملة أهدافها منذ أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير في منتزه السودة السياحي؛ وانتقلت للساحات والحدائق العامة في أبها؛ وفي مرحلتها الثالثة اليوم في منتزهات المسقي والفرعاء ودلغان؛ وذلك بمشاركة المواطنين والسياح في نشر الوعي والتعامل مع الحملة كواجب وطني تجاه المنتزهات؛ كما شارك في الحملة نادي المصيف بالمسقي ونادي الحي  بمدرسة صلاح الدين.
يذكر أن الحملة ستعود لتختتم فعالياتها من منتزه السودة السياحي السبت المقبل بإذن الله؛ فيما تستمر فعالياتها التوعوية والتثقيفية حتى نهاية شهر ذو القعدة الجاري.

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