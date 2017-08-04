“بالأسماء”المرشحون للمقابلة الشخصية لكلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج

مواعيد المقابلات:
1- الاثنين 1438/11/15هـ المجموعة الأولى .
2- الثلاثاء 1438/11/16هـ المجموعة الثانية.
3- الأربعاء 1438/11/17هـ المجموعة الثالثة.
4- الخميس 1438/11/18هـ لمن لم يحضرمن المجموعات بعذر تقبله اللجنة.
المجموعة الأولى يوم الاثنين 1438/11/15هـ
محمد منير عبدالله هيف آلعاطف القحطاني
بدر مقبل عليان صالح العوفي الحربي
طارق سعيد احمد عبدالرحمن العمري الزهراني
سعد علي يحي حمود السلطان الشهراني
احمد عيضه مساعد ردّه المنصوري الثبيتي
عبدالله نايف عايد سرور الدباغ الحربي
محمد سعد محمد مانع المريط القحطاني
سلطان محمد فهد مبارك المقابلة الدوسري
مهند عادل ابراهيم محمد المطيري الملحم
عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالله كلثمي القاسم
نواف سلوم معيوف المجارمي الفريجي الرويلي
خالد فهد عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف العبداللطيف
نايف فائز صفيان محمد الدغماني الرويلي
عبدالمجيد فهد سعد علي عبدالله المعيلي
بدر ذياب سعيد عبدالهادي المطارد العمري
فيصل فهد ابراهيم سعد الحسين الحسين
عبدالرحمن سعد عبدالله راشد الشلوان
فهد الحميدي حمدان رشيد المويعزي الحربي
مبارك فهد وليد مبارك الغامري الدليم
نواف مشبب علي محمد ال سرور الشهراني
عبدالرحمن علي عبدي دغيمان البشري الحربي
عبدالكريم زعام عبيد عبيد المهيدلي العتيبي
معاذ عبدالله عفيف محمد المكي
مبارك خالد مبارك محمد المحسن
عبدالله يحي مشبب يحيى مزهر الشهراني
عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز مسعود المسعود
الوليد سودان سالم فلاح الكبرى الدوسري
أسامه محمد عبدالرحمن محمد عبدالله السعيدان
سطام نايف راشد عزيز الغضورى العنزي
محمد عوده سفر حمد المضياني العنزي
ثامر احمد ابديوي سليمان الشملاني العنزي
عبدالله خالد عبدالله حمد دهمشي الحنيطه
تركي مهدي مانع راشد خرفوز العمر
حاتم عبدالله سالم القرني الهديف القرني
عبدالرحمن سليمان محمد حمد الجطيلي
مشاري ثاني معلاء ضيفالله الفريدي الحربي
سيف علي محمد أحمد قريش الزهراني
الشريف محمد دخيل الله مطير المكيدي القرشي
مانع سعيد عبدالله رميح الشكرة الدوسري
بدر قهد عائض عمير القثامي العتيبي
فهد نافع معيلي عبدالله السالمي الحربي
محمد خالد محمد سعد العايذي الداعج
فيصل سلمان عبدالله سالم الروقي العتيبي
عبدالله مقبل مدلول صياد المرعضي الرويلي
علي محمد سعيد مجمد القربي الشهراني
طارق عبدالعزيز محمد عبدالله الرويس
عبدالرحمن سعد علي عبدالله راجح
مهند محمد سعيد سعيد النقمي الزهراني
بدر ناصر سحلان مضحي القاسمي الظفيري
محمد راشد عبدالهادي عبيد العمور الدوسري
عبدالله ناصر نجر مشلش العضياني العتيبي
مازن مسلم لويفي سلمان الخمسي العطوي
وليد محمد رامس عبدالرحمن الكلثمي الشهري
خالد هلال عبدالله سابل الفريدي الحربي
علي عبدالله علي محمد السلقا الحواس
ريان عبدالعزيز صالح عبدالعزيز بنهديان
سامي عيد شريده مسعد المضياني العنزي
فيصل ثابت يحيى سعيد سلطان السلطان
خالد علي عبدالله علي المعيلي
أسامه احمد عمر علي القزي الزبيدي
سيف علي عبدالله صالح الدشنه القحطاني
مسفر عطيه مسفر ساطي الفاضل المالكي
خالد محمد حاسن احمد الصميدي الاحمدي
ابراهيم غازي ابراهيم فنيس الحمياني العتيبي
صالح علي صالح محمد ابوست الشهري
فهد عبدالرحمن فهد علي الدحمان الشهري
مرعي صالح مرعي صالح العمار الشهري
سلطان أحمد عبدالله مريع آلرفيدي القحطاني
يزن محمد عبيد عناد الصقري العنزي
بدر خالد عطيه ابراهيم الكناني الزهراني
عبدالله فهد معوض رشيد الفندل العطوي
عمر عبدالعزيز عبدالمعطى محمد الصيدلاني الجهني
عبدالمجيد فائز محمد عقيل السبيعي العنزي
نايف عبدالله صالح علي تميمي المهوس
هادي مفلح هادي زابن ال عشبه القحطاني
ناصر عبدالله محمد عبدالله الفريعني السبيعي
عبدالله سعيد عبدالله محيا الحمران القحطاني
عادل عبدالله كامل محمد العبسى الشهري
سعد مشعل ثامر محمد الفايد الوجعان
يوسف حمود نغيمش عواض البدراني الحربي
خالد هويج سعيد هويج الرساسمة الشهراني
عبدالعزيز سعد علي محمد المجلال الغانم
فهد محمد دبيان معيض الزايد الربيعي
محمد ناصر محمد محمد العموش
راشد مساعد راشد محمد الدليمي
مازن علي عائض عبدالله غبيري الزهراني
بادي مسعود عبدالله مسعود النفيعي العتيبي
عبدالله متعب عبدالله ذيب الخرفاني الدوسري
زياد عبدالله عبدالعزيز عبدالله السليمان
يزيد محسن غزاي سريحان القصيرى الحربي
سلطان احمد محمد احمد سعيد القرني
عبدالرحمن محمد محمد علي ال المفلح العيسي
محمد ناصر زيد عبدالعزيز العايذ المحسن
سلطان خلف سليمان متروك الجعفري العنزي
عبدالهادي عتيق فرج صويبر القميشي المطيري
سلطان ظافر عوض محمد معيض القرني
احمد مجيديع بخيت سعد النفيعي العتيبي
هتان غزاي دخيلالله سعود النفيعي العتيبي
فيصل سعيد سعد محمد المفرجي النفيعي
محمد سليمان علي مرزوق السويلمي العطوي
سعد عبدالعزيز سعد عبدالله شبر
عبدالملك حسين عبدالله عثمان العريني
عبدالعزيز محمد خلف منسي الشملاني العنزي
محمد سعيد محمد مبارك الفقيه الغامدي
عبدالرحمن مساعد محمد حمدان مساعد الشهري
علي عوض صالح حسين سعيده القحطاني
محمد سليمان حمد سويد العضيلي المطيري
علي عوض سعيد محمد الرياعي الشهري
محمد زامل بداح حسن الخنفري القحطاني
عبدالعزيز مجمد عبدالرحمن فرحان هاجر الداوود
منصور مسفر سعد سعد ال عمار
نواف ناصر علي علي طوهري المسرحي
ريان ابراهيم عبدالهادي محمد الزهير الشهري
نواف عبدالله محمد عبدالله آلخليفة الشمراني
رياض علي محمد معيض البشيري الزهراني
محمد ناصر قالط مهناء السحيمي الحربي
ثامر معدي بطحي مرزوق الميزاني المطيري
خالد محمد نغيمش الحميدي المرواني الحربي
إبراهيم محمد عبده محمد ال سلطان الاسمري
تركي ثواب سويد عباس العصيمي العتيبي
عبدالله بجران ناصر بجران البجران المتعب
نايف محمد نايف قنيفذ الشميلي الشمري
عبدالعزيز فهاد محمد فالح المخاريم الدوسري
عبدالعزيز سعد محمد عبدالعزيز الجمعه
محمد صالح محمد سلمان ال مفطر العمري
ياسر حمد ابراهيم احمد الدشاش الغانمي
بندر ناجي لاحق حمدان الحطابي الشلوي
محمد صالح محمد عبدالرحمن العمري
فيصل سليم سالم هديبان الصاعدي الحربي
سلمان صالح هوصان مسحل الروقي العتيبي
سلطان ناصر نزال شافي العصيمي العتيبي
بدر هيف مسعود علي الشويه القحطاني
فيصل عبدالله محمد صالح آلهادي الغامدي
فيصل ناصر سعد محمد الحبابي القحطاني
خالد محمد سعد حشان الناهسي الحويزي
خالد علي محمد علي دواس عسيري
فيصل محمد مبارك فنيس العصيمي العتيبي
راكان مرزوق عبدالهادي عايض الدعجاني العتيبي
أحمد محمد حمد مبغور آل مبارك الناشري
عادل عيضه مديس سيحان المديس الزهراني
حماد راشد حماد محمد العرينات الراشد
عبدالرحمن علي محمد زاهر الزهيري الشهري
يزيد ماجد محمد ابراهيم الحمدان الحمدان
أحمد حسين حسن حسين محدري شراحيلي
يزيد فواز مستور مصلح الثبيتي
عبدالعزيز فهد عبدالرحمن دعيبل الغضوري العنزي
فارس محمد هزاع فارس السميح
فلاح سعد سعيد عبدالله الحويزي الناهسي
نايف خلف عوض مسلم الشلاحي المطيري
باسل سليمان حمود صويمل جميلي السلمي
المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 1438/11/16هـ
ريان عوض محمد ظافر المشعل القحطاني
حسين علي حسين مجحود القبيسي الشهري
محمد عبدالله محمد عبدالله العسيري اليحيى
بدر الحميدي جاوان طلاق البلحي الحربي
نواف غانم عايض عايض القحطاني محيا
عبدالعزيز محمد صالح علي العنزي الزميع
ابراهيم محمد عبدالله محمد الطراحي الخيري
حسن عبدالله حسن يحيى الابياتي الفيفي
فيصل فايز حسن مجدوع القشيري الشهري
عماد محمد يحيى يحيى صلوي حمدي
عبدالعزيز ابراهيم يحيى عبدالله عسيري مجثل
رعد علي زارع مفرح العميري الشهري
عبدالله علي سعيد جبران الناهسي الشهراني
محمد راشد هويشل راشد الهويشل
خالد سفر سعيد بتيل آلمناع الشهراني
عايض حمد عبدالله صنيج العلياني القحطاني
محمد عبدالله محمد ثامر الكريمي العمري
خالد علي عائض شداد المهائلي الغامدي
عبدالعزيز محمد سعيد محمد ال مبارك بن عائض
عبدالرحمن ناصر عبدالله عبدالعزيز الصوله
خالد سعود عبدالله قراح الفوازي الحربي
عمر محمد دبيس محمد العنابس القحطاني
قاسم هادي عبدالله صديق عقيل عامري
عبدالسلام حامد سعيد حامد الاحمد الغامدي
نايف سعد ناصر محمد المشري الأسمري
فارس عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سريع
عبدالله عبيد حسن محمد النتيفات الدوسري
عبدالعزيز احمد عبده محمد بخيت محنشي
عبدالملك عبدالله محمد جبران آلخذام الشهراني
ناصر محمد ناصر صالح روقي الفهيد
ابراهيم خالد ابراهيم شارخ العجمي الشارخ
معن محمد سلامه عائش البراق
سهل عويد ظافر ثلاب الشبوي القحطاني
ابراهيم شويمان ابراهيم عبدالرحمن الشويمان
سلطان العاني عجاج زعل مضيان العنزي
عبدالهادي حمود حامد حمود الفرحه الغامدي
فارس مهناء سعدون معيض غضوري عنزي
نايف فرحان شطي مخلد شملاني العنزي
فيصل محمد أحمد سعد الحسن الهزاني
فهد دبشي ناوي شخير المطردي العنزي
محمد حسن صويان الطله الكبرى
طلال محمد تركي عمر ناهس الشهراني
عبدالرحمن عبدالله محمد علي الوهيبي
احمد محمد احمد يحي ابوداهمه الشهراني
سلطان ساير مخلف ساهج السبيعي العنزي
عبدالله عامر محمد علي ال سلمة الوادعي
خالد خضران احمد محمد الجندب الزهراني
علي ابراهيم عبدالله محمد المسيفر
محمد معيوف الاسود طفيف الفدعاني العنزي
عبدالرحمن محمد صالح علي الفواز
محمد يحي مسعود سلمان الحكمي الفيفي
عبدالله عبدالمجيد ذياب سعيد آلمطارد العمري
سعد محمد ابراهيم عبدالله العايذ الكنهل
حمد محمد شديد علي الخميسة القحطاني
عبدالله محمد منور عوض الردادي الحربي
عبدالرحمن حسن سعد سعيد الجميري الشهري
نواف علي محمد عبدالله المانع الاسمري
سعد فارس سعد محمد الجمعان العمري
نواف سعد سافر خاتم المرزوقي البقمي
شداد مصلح شداد حسن السريعي الفهمي
عبدالله محمد مبارك دخيل ال خفير القرني
زياد محمد علي عوض الغضوري العنزي
فهد ابراهيم احمد محمد الخريش
محمد عبدالله سعيد مجدوع محمود القرني
حسين هاشم صالح علي الخريصي الزهراني
عبدالاله عبدالله محمد جبران آلخذام الشهراني
عبدالله سعد فهد سعيد المقابله الدوسري
عبدالله عبدالرحمن طامي مفرح الحنيني الحربي
عبدالرحمن محمد سعيد محمد الجمعه
سعد صالح سعد حمد العمر
باسل عبدالله عبدالعزيز ناصر القمير المطوع
فهد صالح سعد عبدالله مساعد المقبل
خالد محمد احمد جمعان ال حمدان الزهراني
فيصل مبارك عبيد مبارك المعاوي البيشي
عبدالاله فهد سعد علي عبدالله المعيلي
عبدالله علي عبدالله مرعي الغرمان الاسمري
سلطان عمر محمد منصور الصفواني الناشري
سعود فائز محمد فائز الواهبي الشهراني
احمد عبدالله معيض برجس فهيد الشيباني
سلمان عبدالله محمد حمدي العوني المطيري
ماجد يعنالله عبدالله يعنالله الفايق القحطاني
زياد احمد محمد عبدالله العيسى الجوحلي
فواز موسى محمد ابراهيم العذري عسيري
عمر صالح محمد عبدالله الحريري الزهراني
عبدالله صباح مطر نومان الشملاني العنزي
نواف حسن مهدي مريع المريع العمري
ثامر قاحص منصور عيد العصيمي العتيبي
خالد عبدالرحمن طلال دخيل الحليفي العتيبي
عبدالعزيز محمد راقي هلال البدراني الحربي
عمر عوض سمير رجاء الجعفري العنزي
سعود يحيى سعيد زميع الحترشي الشهراني
عبدالكريم محمد سعيد سرهيد سالم الأحمري
عبدالعزيز سعد حماد ناصر المكاوني
فهد شافي رسل السنافي المصارير الدوسري
سلطان صالح جابر تركي التركي العلياني
ريان ناصر فرحان عوض الغضوري العنزي
مبارك محمد خميس صنهات الاسباع الدوسري
سلطان نافع مقبل عبدالله الحنيني الحربي
بدر صالح نفاع علي الرويضي الرشيدي
نواف فايز مشرع باني المفيلحي السبيعي
عبدالرحمن عبدالله محمد عويضة العرفج النتيفات
عبدالله عبدالرحمن محمد سداح الرساسمه الشهراني
سلطان فارس ناصر سلطان المداريه الشايع
فيصل سعد عبدالله مبارك العبدالله التميمي
مشاري خالد سعد مصلح المسيلي الحارثي
احمد حسن مناع عوض الخداع الاسمري
عبدالهادي مساعد سعيد مساعد الشكره الدوسري
عامر عبدالله صعفق عامر العياشي العنزي
حكم عايش عقلاء محيي المهيمزي الرشيدي
ساري عبدالله عبدالرحمن علي الحمزة الغامدي
طارق علي هادي مرعي المشرف القحطاني
زياد محمد علي عبدالله السبيعي الحناكي
عبدالعزيز خلوفه سعيد سالم العندل الشهراني
رايد نباء شامخ عاتق المهيمزي الرشيدي
عبدالاله حكيم عبدالله سعد الطمره الدوسري
تركي عبيد فلاح قنيفذ دبيان المطيري
علي مبارك علي عبدالله الصقر الشهراني
امجد مياح محمد مطلب الشملاني العنزي
وليد حسن عطيه عبدالله العمري الزهراني
نواف محمد نايف فياض الفريجي الرويلي
نواف عبدالكامل محمد موفي العمار الدوسري
حكم عايش عقلاء محيي المهيمزي الرشيدي
سلمان محمد نديوي رجمان السبيعي العنزي
راكان حبيب فهاد محمد القحطاني القحطاني
علي عبدالله محمد محمد العسكر هميم
مشعل سلطان سعيد محمد الواهبي الشهراني
ناصر محمد ناصر محمد العمري الحربي
يوسف ناصر هليل عوض الجميلي الحربي
عبدالرحمن سعيد سحيم علي شاهر الاسمري
صالح سليمان فهد حمد الروقي العتيبي
مبارك منصور عبدالرحمن محمد الجوبان الدوسري
ياسر مهدي مرضي جدعان المطرفي المطرفي
علي سلمان عبدالله سعيد المغثي السالم
نواف مشعل خلف سحمي الحجاج العامري
زياد عوض سعيد احمد آلمبارك الغامدي
صالح ناصر صالح محمد عشوي الوادعي
سلمان فالح ناوي شخير الجعفري العنزي
محمد حمد محمد مانع العوض اليامي
فيصل قليل حسن حمّاد حماد العبدلي
ماجد احمد صالح سعيد الزقوم الزهراني
عبدالله سعد محمد عبدالعزيز الجمعه
سلطان علي عمر علي القزي الزبيدي
صالح شاهر محمد علي المشاييخ السهيمي
متعب محس فالح محسن الشكري الدوسري
نايف شائع حسين شايع الشفلوت القحطاني
راشد فواز راشد عزيز الغضوري العنزي
نواف رجيان رويحي عتيق الله الهيني السلمي
رايد سعيد محمد زابن المزارقه الشهراني
فهد صليح حمد جابر العصيمي العتيبي
تركي فالح مقبل فالح الحنيني الحربي
المجموعة الثالثة يوم الأربعاء 1438/11/17هـ
علي أحمد علي زايد الفهمي الزهراني
فهد عبدالعزيز فهد عامر الغنام الشمري
مبارك عبدالله محمد علي السليماني القحطاني
علي فهد علي علي ال اجعام العمري
فهد راشد فهد ناصر القحطاني اليمني
زيد محمد زيد محمد المحسن المحسن
محمد خالد محمد علي العموش
عبدالعزيز علي عبدالله محمد الياسين القرني
تركي عبيد محمد مطلق العصيمي العتيبي
حسام علي محمد عيسى المعيض الشهراني
محمد صالح محمد عمر الحمود
فيصل علي سعيد ظافر المغلف الشهري
مسفر حسن مسفر علي الشائع القحطاني
الوليد محمد شعبان علي ال حبشان الشهراني
عبدالله حمد علي عامر الطيار الجعيدي
عبدالله محمد جليد محمد السمره الاكلبي
مازن منير عميقان سعد الشرافاء الدوسري
فارس محمد عقيل بنيه الغضوري العنزي
عبدالله طارق عابد عبدالله الحليس
مشاري مساعد خلف فالح الودعاني الدوسري
أيمن علي عبده حسين عكور
خالد علي عبدالله يحي لطفه القحطاني
مصعب ناصر عبدالرحمن عبدالله العريفي
مهند سعد غرمالله محمد السعيد الغامدي
محمد سليمان مهدلي نافع الرواجحه الحادثي
جهاد عبدالمحسن عائض محسن القرشي الزهراني
يزيد معيض سعد مبارك المعتبي الشلوي
فيصل ابراهيم حسن عبدالوهاب القيسي عسيري
موسى فهد خلف فهد الطواله الشمري
عبدالعزيز غيثان بلغيث مغيث الهطمن العامري
عبدالرحمن علي عبدالرحمن مرعي آلسعييد القرني
أحمد يحيى عبده علي ال رحمان خرمي
فيصل محسن خضران راشد الحريري الزهراني
معاذ محمد احمد الجوفي الجوفي القرني
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالله عيسى داود
فواز عيد لافي خلف العصيمي العتيبي
مشعل يحي علي محمد الدعيس النعامي
سطام عايش عقوب محمد العضيله المطيري
مشعل عوض هلال عبيان العصيمي العتيبي
معاذ سعيد حسين عبدالله لاحق القحطاني
سعد محمد عايض مسفر المسعري الدوسري
هذال حمد عبيسان حمد العضياني الحارثي
راشد علي راشد عبدالله الدويخ العجمي
عبدالمحسن عيد سلمي عبدالدايم السبيعي العنزي
سعد رشود سعد ابراهيم رشود خريف
باسل عساف سعيد علي الناصر القرني
مطر سلمان مطر حسن العمار الدوسري
فواز عايد غرم الله علي الفهمي الزهراني
ناصر علي ناصر احمد المغرم الشهري
عدنان عطاالله درهوم عبود الذيابي الروقي
محمد عطيه محمد مجهول الفهمي الزهراني
حمد حنيف صليهم مناحي الثوري السبيعي
عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المطرد
فيصل ظافر فطيس محمد الحمدان الحارثي
خالد عبداللطيف احمد سليمان وهبي البعيجان
محمد ناصر سعد محمد دوسري المساعد
مبارك مناحي مبارك جويعد المصارير الدوسري
فارس أحمد غيثان عبدالرحمن ألعبدالرحمن العمري
عوض حمد محمد عوض العلوي الحربي
محمد ابراهيم علي موسى غازي
بدر غرمالله عوض زايد الفهمي الزهراني
أنس صالح عايد معيتق الفريدسي الرشيدي
سلمان صنهات ثربان ثربان المطيري العضيله
سلطان مدوس دواس تميم الخضران الدوسري
عبدالعزيز جريد عيد سعد الجليدي الحربي
رواف سعيد عيد حسن العرعري الرشيدي
تركي عايد هدلان عذاف المضياني العنزي
عبدالكري عويض عبيد رشيد العوفي الحربي
حسام فهد عنبر العنبر
ريان عبدالله محمد مريع زابن الشهراني
محمد ماجد محمد فراس العاصمي القحطاني
سلطان عبدالرحمن حضيض شايد الرحيمي المطيري
خالد فهد خلف اوسيود الرحيمي المطيري
خالد عبيد محمد عايض السعد القحطاني
مهند عبدالحكيم نايف حصيبان السليس العتيبي
سفر عثمان سعيد حمد الرساسمه الشهراني
محمد سعد احمد مسيفر القرشي المالكي
يزيد ماجد هادي موسى الرجيعي الدربي
عبدالعزيز عبدالرحمن رمضان جمعان الخزمري الزهراني
فيصل هاجد حامد ظافر الكمته الحارثي
ياسر حسن علي عبدالله صقر الشهراني
شجاع عويض عواض حمد العصيمي العتيبي
احمد سعد حامد احمد الكبيري الغامدي
محمد علي احمد محمد سفره الاسمري
حسن محمد حسن مفوز الجميلي الحربي
عبدالرحمن علي احمد حسن ال هدية الشمراني
فهد مفلح سعيد محمد الجمان القحطاني
مهند علي حسن عائض مرضي القحطاني
عبدالله حماد عجاج منسي المضياني العنزي
عبدالعزيز فايز علي فايز المنبهي حجلاء
عيسى محمد عيسى مفرح الهبيري الحربي
فيصل سامي علي شايخ البكري الشهري
سعيد عوض صالح شكر الحيان القحطاني
عبدالكريم حسن محمد حسن الزغلي الخالدي
احمد سعد ضيفالله نوار الميزاني المطيري
ناصر محمد عبدالله ناصر فلعان القظيع
عبدالرحمن عبدالله مشبب محمد الاحمري
عبدالله فهد زايع مزعزع المسفر الحارثي
عبدالعزيز عبدالله محمد عبدالله يحيى القرني
فهد محمد زارب محمد عبيده مطارد
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