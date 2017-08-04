 “بالأسماء”المرشحون للمقابلة الشخصية لكلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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“بالأسماء”المرشحون للمقابلة الشخصية لكلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج

“بالأسماء”المرشحون للمقابلة الشخصية لكلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج
المناطق _ أشرف العصيمي
أعلنت كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية ومواعيد المقابلات التي جاءت على النحو التالي

مواعيد المقابلات:

1- الاثنين 1438/11/15هـ المجموعة الأولى .

2- الثلاثاء 1438/11/16هـ المجموعة الثانية.

3- الأربعاء 1438/11/17هـ المجموعة الثالثة.

4- الخميس 1438/11/18هـ لمن لم يحضرمن المجموعات بعذر تقبله اللجنة.

المجموعة الأولى يوم الاثنين 1438/11/15هـ

محمد منير عبدالله هيف آلعاطف القحطاني

بدر مقبل عليان صالح العوفي الحربي

طارق سعيد احمد عبدالرحمن العمري الزهراني

سعد علي يحي حمود السلطان الشهراني

احمد عيضه مساعد ردّه المنصوري الثبيتي

عبدالله نايف عايد سرور الدباغ الحربي

محمد سعد محمد مانع المريط القحطاني

سلطان محمد فهد مبارك المقابلة الدوسري

مهند عادل ابراهيم محمد المطيري الملحم

عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالله كلثمي القاسم

نواف سلوم معيوف المجارمي الفريجي الرويلي

خالد فهد عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف العبداللطيف

نايف فائز صفيان محمد الدغماني الرويلي

عبدالمجيد فهد سعد علي عبدالله المعيلي

بدر ذياب سعيد عبدالهادي المطارد العمري

فيصل فهد ابراهيم سعد الحسين الحسين

عبدالرحمن سعد عبدالله راشد الشلوان

فهد الحميدي حمدان رشيد المويعزي الحربي

مبارك فهد وليد مبارك الغامري الدليم

نواف مشبب علي محمد ال سرور الشهراني

عبدالرحمن علي عبدي دغيمان البشري الحربي

عبدالكريم زعام عبيد عبيد المهيدلي العتيبي

معاذ عبدالله عفيف محمد المكي

مبارك خالد مبارك محمد المحسن

عبدالله يحي مشبب يحيى مزهر الشهراني

عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز مسعود المسعود

الوليد سودان سالم فلاح الكبرى الدوسري

أسامه محمد عبدالرحمن محمد عبدالله السعيدان

سطام نايف راشد عزيز الغضورى العنزي

محمد عوده سفر حمد المضياني العنزي

ثامر احمد ابديوي سليمان الشملاني العنزي

عبدالله خالد عبدالله حمد دهمشي الحنيطه

تركي مهدي مانع راشد خرفوز العمر

حاتم عبدالله سالم القرني الهديف القرني

عبدالرحمن سليمان محمد حمد الجطيلي

مشاري ثاني معلاء ضيفالله الفريدي الحربي

سيف علي محمد أحمد قريش الزهراني

الشريف محمد دخيل الله مطير المكيدي القرشي

مانع سعيد عبدالله رميح الشكرة الدوسري

بدر قهد عائض عمير القثامي العتيبي

فهد نافع معيلي عبدالله السالمي الحربي

محمد خالد محمد سعد العايذي الداعج

فيصل سلمان عبدالله سالم الروقي العتيبي

عبدالله مقبل مدلول صياد المرعضي الرويلي

علي محمد سعيد مجمد القربي الشهراني

طارق عبدالعزيز محمد عبدالله الرويس

عبدالرحمن سعد علي عبدالله راجح

مهند محمد سعيد سعيد النقمي الزهراني

بدر ناصر سحلان مضحي القاسمي الظفيري

محمد راشد عبدالهادي عبيد العمور الدوسري

عبدالله ناصر نجر مشلش العضياني العتيبي

مازن مسلم لويفي سلمان الخمسي العطوي

وليد محمد رامس عبدالرحمن الكلثمي الشهري

خالد هلال عبدالله سابل الفريدي الحربي

علي عبدالله علي محمد السلقا الحواس

ريان عبدالعزيز صالح عبدالعزيز بنهديان

سامي عيد شريده مسعد المضياني العنزي

فيصل ثابت يحيى سعيد سلطان السلطان

خالد علي عبدالله علي المعيلي

أسامه احمد عمر علي القزي الزبيدي

سيف علي عبدالله صالح الدشنه القحطاني

مسفر عطيه مسفر ساطي الفاضل المالكي

خالد محمد حاسن احمد الصميدي الاحمدي

ابراهيم غازي ابراهيم فنيس الحمياني العتيبي

صالح علي صالح محمد ابوست الشهري

فهد عبدالرحمن فهد علي الدحمان الشهري

مرعي صالح مرعي صالح العمار الشهري

سلطان أحمد عبدالله مريع آلرفيدي القحطاني

يزن محمد عبيد عناد الصقري العنزي

بدر خالد عطيه ابراهيم الكناني الزهراني

عبدالله فهد معوض رشيد الفندل العطوي

عمر عبدالعزيز عبدالمعطى محمد الصيدلاني الجهني

عبدالمجيد فائز محمد عقيل السبيعي العنزي

نايف عبدالله صالح علي تميمي المهوس

هادي مفلح هادي زابن ال عشبه القحطاني

ناصر عبدالله محمد عبدالله الفريعني السبيعي

عبدالله سعيد عبدالله محيا الحمران القحطاني

عادل عبدالله كامل محمد العبسى الشهري

سعد مشعل ثامر محمد الفايد الوجعان

يوسف حمود نغيمش عواض البدراني الحربي

خالد هويج سعيد هويج الرساسمة الشهراني

عبدالعزيز سعد علي محمد المجلال الغانم

فهد محمد دبيان معيض الزايد الربيعي

محمد ناصر محمد محمد العموش

راشد مساعد راشد محمد الدليمي

مازن علي عائض عبدالله غبيري الزهراني

بادي مسعود عبدالله مسعود النفيعي العتيبي

عبدالله متعب عبدالله ذيب الخرفاني الدوسري

زياد عبدالله عبدالعزيز عبدالله السليمان

يزيد محسن غزاي سريحان القصيرى الحربي

سلطان احمد محمد احمد سعيد القرني

عبدالرحمن محمد محمد علي ال المفلح العيسي

محمد ناصر زيد عبدالعزيز العايذ المحسن

سلطان خلف سليمان متروك الجعفري العنزي

عبدالهادي عتيق فرج صويبر القميشي المطيري

سلطان ظافر عوض محمد معيض القرني

احمد مجيديع بخيت سعد النفيعي العتيبي

هتان غزاي دخيلالله سعود النفيعي العتيبي

فيصل سعيد سعد محمد المفرجي النفيعي

محمد سليمان علي مرزوق السويلمي العطوي


سعد عبدالعزيز سعد عبدالله شبر

عبدالملك حسين عبدالله عثمان العريني

عبدالعزيز محمد خلف منسي الشملاني العنزي

محمد سعيد محمد مبارك الفقيه الغامدي

عبدالرحمن مساعد محمد حمدان مساعد الشهري

علي عوض صالح حسين سعيده القحطاني

محمد سليمان حمد سويد العضيلي المطيري

علي عوض سعيد محمد الرياعي الشهري

محمد زامل بداح حسن الخنفري القحطاني

عبدالعزيز مجمد عبدالرحمن فرحان هاجر الداوود

منصور مسفر سعد سعد ال عمار

نواف ناصر علي علي طوهري المسرحي

ريان ابراهيم عبدالهادي محمد الزهير الشهري

نواف عبدالله محمد عبدالله آلخليفة الشمراني

رياض علي محمد معيض البشيري الزهراني

محمد ناصر قالط مهناء السحيمي الحربي

ثامر معدي بطحي مرزوق الميزاني المطيري

خالد محمد نغيمش الحميدي المرواني الحربي

إبراهيم محمد عبده محمد ال سلطان الاسمري

تركي ثواب سويد عباس العصيمي العتيبي

عبدالله بجران ناصر بجران البجران المتعب

نايف محمد نايف قنيفذ الشميلي الشمري

عبدالعزيز فهاد محمد فالح المخاريم الدوسري

عبدالعزيز سعد محمد عبدالعزيز الجمعه

محمد صالح محمد سلمان ال مفطر العمري

ياسر حمد ابراهيم احمد الدشاش الغانمي

بندر ناجي لاحق حمدان الحطابي الشلوي

محمد صالح محمد عبدالرحمن العمري

فيصل سليم سالم هديبان الصاعدي الحربي

سلمان صالح هوصان مسحل الروقي العتيبي

سلطان ناصر نزال شافي العصيمي العتيبي

بدر هيف مسعود علي الشويه القحطاني

فيصل عبدالله محمد صالح آلهادي الغامدي

فيصل ناصر سعد محمد الحبابي القحطاني

خالد محمد سعد حشان الناهسي الحويزي

خالد علي محمد علي دواس عسيري

فيصل محمد مبارك فنيس العصيمي العتيبي

راكان مرزوق عبدالهادي عايض الدعجاني العتيبي

أحمد محمد حمد مبغور آل مبارك الناشري

عادل عيضه مديس سيحان المديس الزهراني

حماد راشد حماد محمد العرينات الراشد

عبدالرحمن علي محمد زاهر الزهيري الشهري

يزيد ماجد محمد ابراهيم الحمدان الحمدان

أحمد حسين حسن حسين محدري شراحيلي

يزيد فواز مستور مصلح الثبيتي

عبدالعزيز فهد عبدالرحمن دعيبل الغضوري العنزي

فارس محمد هزاع فارس السميح

فلاح سعد سعيد عبدالله الحويزي الناهسي

نايف خلف عوض مسلم الشلاحي المطيري

باسل سليمان حمود صويمل جميلي السلمي

المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 1438/11/16هـ

ريان عوض محمد ظافر المشعل القحطاني

حسين علي حسين مجحود القبيسي الشهري

محمد عبدالله محمد عبدالله العسيري اليحيى

بدر الحميدي جاوان طلاق البلحي الحربي

نواف غانم عايض عايض القحطاني محيا

عبدالعزيز محمد صالح علي العنزي الزميع

ابراهيم محمد عبدالله محمد الطراحي الخيري

حسن عبدالله حسن يحيى الابياتي الفيفي

فيصل فايز حسن مجدوع القشيري الشهري

عماد محمد يحيى يحيى صلوي حمدي

عبدالعزيز ابراهيم يحيى عبدالله عسيري مجثل

رعد علي زارع مفرح العميري الشهري

عبدالله علي سعيد جبران الناهسي الشهراني

محمد راشد هويشل راشد الهويشل

خالد سفر سعيد بتيل آلمناع الشهراني

عايض حمد عبدالله صنيج العلياني القحطاني

محمد عبدالله محمد ثامر الكريمي العمري

خالد علي عائض شداد المهائلي الغامدي

عبدالعزيز محمد سعيد محمد ال مبارك بن عائض

عبدالرحمن ناصر عبدالله عبدالعزيز الصوله

خالد سعود عبدالله قراح الفوازي الحربي

عمر محمد دبيس محمد العنابس القحطاني

قاسم هادي عبدالله صديق عقيل عامري

عبدالسلام حامد سعيد حامد الاحمد الغامدي

نايف سعد ناصر محمد المشري الأسمري

فارس عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سريع

عبدالله عبيد حسن محمد النتيفات الدوسري

عبدالعزيز احمد عبده محمد بخيت محنشي

عبدالملك عبدالله محمد جبران آلخذام الشهراني

ناصر محمد ناصر صالح روقي الفهيد

ابراهيم خالد ابراهيم شارخ العجمي الشارخ

معن محمد سلامه عائش البراق

سهل عويد ظافر ثلاب الشبوي القحطاني

ابراهيم شويمان ابراهيم عبدالرحمن الشويمان

سلطان العاني عجاج زعل مضيان العنزي

عبدالهادي حمود حامد حمود الفرحه الغامدي

فارس مهناء سعدون معيض غضوري عنزي

نايف فرحان شطي مخلد شملاني العنزي

فيصل محمد أحمد سعد الحسن الهزاني

فهد دبشي ناوي شخير المطردي العنزي

محمد حسن صويان الطله الكبرى

طلال محمد تركي عمر ناهس الشهراني

عبدالرحمن عبدالله محمد علي الوهيبي

احمد محمد احمد يحي ابوداهمه الشهراني

سلطان ساير مخلف ساهج السبيعي العنزي

عبدالله عامر محمد علي ال سلمة الوادعي

خالد خضران احمد محمد الجندب الزهراني

علي ابراهيم عبدالله محمد المسيفر

محمد معيوف الاسود طفيف الفدعاني العنزي

عبدالرحمن محمد صالح علي الفواز

محمد يحي مسعود سلمان الحكمي الفيفي

عبدالله عبدالمجيد ذياب سعيد آلمطارد العمري

سعد محمد ابراهيم عبدالله العايذ الكنهل

حمد محمد شديد علي الخميسة القحطاني

عبدالله محمد منور عوض الردادي الحربي

عبدالرحمن حسن سعد سعيد الجميري الشهري

نواف علي محمد عبدالله المانع الاسمري

سعد فارس سعد محمد الجمعان العمري

نواف سعد سافر خاتم المرزوقي البقمي

شداد مصلح شداد حسن السريعي الفهمي

عبدالله محمد مبارك دخيل ال خفير القرني

زياد محمد علي عوض الغضوري العنزي

فهد ابراهيم احمد محمد الخريش

محمد عبدالله سعيد مجدوع محمود القرني

حسين هاشم صالح علي الخريصي الزهراني

عبدالاله عبدالله محمد جبران آلخذام الشهراني

عبدالله سعد فهد سعيد المقابله الدوسري

عبدالله عبدالرحمن طامي مفرح الحنيني الحربي

عبدالرحمن محمد سعيد محمد الجمعه

سعد صالح سعد حمد العمر

باسل عبدالله عبدالعزيز ناصر القمير المطوع

فهد صالح سعد عبدالله مساعد المقبل

خالد محمد احمد جمعان ال حمدان الزهراني

فيصل مبارك عبيد مبارك المعاوي البيشي

عبدالاله فهد سعد علي عبدالله المعيلي

عبدالله علي عبدالله مرعي الغرمان الاسمري

سلطان عمر محمد منصور الصفواني الناشري

سعود فائز محمد فائز الواهبي الشهراني

احمد عبدالله معيض برجس فهيد الشيباني

سلمان عبدالله محمد حمدي العوني المطيري

ماجد يعنالله عبدالله يعنالله الفايق القحطاني

زياد احمد محمد عبدالله العيسى الجوحلي

فواز موسى محمد ابراهيم العذري عسيري

عمر صالح محمد عبدالله الحريري الزهراني

عبدالله صباح مطر نومان الشملاني العنزي

نواف حسن مهدي مريع المريع العمري

ثامر قاحص منصور عيد العصيمي العتيبي

خالد عبدالرحمن طلال دخيل الحليفي العتيبي

عبدالعزيز محمد راقي هلال البدراني الحربي

عمر عوض سمير رجاء الجعفري العنزي

سعود يحيى سعيد زميع الحترشي الشهراني

عبدالكريم محمد سعيد سرهيد سالم الأحمري

عبدالعزيز سعد حماد ناصر المكاوني

فهد شافي رسل السنافي المصارير الدوسري

سلطان صالح جابر تركي التركي العلياني

ريان ناصر فرحان عوض الغضوري العنزي

مبارك محمد خميس صنهات الاسباع الدوسري

سلطان نافع مقبل عبدالله الحنيني الحربي

بدر صالح نفاع علي الرويضي الرشيدي

نواف فايز مشرع باني المفيلحي السبيعي

عبدالرحمن عبدالله محمد عويضة العرفج النتيفات

عبدالله عبدالرحمن محمد سداح الرساسمه الشهراني

سلطان فارس ناصر سلطان المداريه الشايع

فيصل سعد عبدالله مبارك العبدالله التميمي

مشاري خالد سعد مصلح المسيلي الحارثي

احمد حسن مناع عوض الخداع الاسمري

عبدالهادي مساعد سعيد مساعد الشكره الدوسري

عامر عبدالله صعفق عامر العياشي العنزي

حكم عايش عقلاء محيي المهيمزي الرشيدي

ساري عبدالله عبدالرحمن علي الحمزة الغامدي

طارق علي هادي مرعي المشرف القحطاني

زياد محمد علي عبدالله السبيعي الحناكي

عبدالعزيز خلوفه سعيد سالم العندل الشهراني

رايد نباء شامخ عاتق المهيمزي الرشيدي

عبدالاله حكيم عبدالله سعد الطمره الدوسري

تركي عبيد فلاح قنيفذ دبيان المطيري

علي مبارك علي عبدالله الصقر الشهراني

امجد مياح محمد مطلب الشملاني العنزي

وليد حسن عطيه عبدالله العمري الزهراني

نواف محمد نايف فياض الفريجي الرويلي

نواف عبدالكامل محمد موفي العمار الدوسري

حكم عايش عقلاء محيي المهيمزي الرشيدي

سلمان محمد نديوي رجمان السبيعي العنزي

راكان حبيب فهاد محمد القحطاني القحطاني

علي عبدالله محمد محمد العسكر هميم

مشعل سلطان سعيد محمد الواهبي الشهراني

ناصر محمد ناصر محمد العمري الحربي

يوسف ناصر هليل عوض الجميلي الحربي

عبدالرحمن سعيد سحيم علي شاهر الاسمري

صالح سليمان فهد حمد الروقي العتيبي

مبارك منصور عبدالرحمن محمد الجوبان الدوسري

ياسر مهدي مرضي جدعان المطرفي المطرفي

علي سلمان عبدالله سعيد المغثي السالم

نواف مشعل خلف سحمي الحجاج العامري

زياد عوض سعيد احمد آلمبارك الغامدي

صالح ناصر صالح محمد عشوي الوادعي

سلمان فالح ناوي شخير الجعفري العنزي

محمد حمد محمد مانع العوض اليامي

فيصل قليل حسن حمّاد حماد العبدلي

ماجد احمد صالح سعيد الزقوم الزهراني

عبدالله سعد محمد عبدالعزيز الجمعه

سلطان علي عمر علي القزي الزبيدي

صالح شاهر محمد علي المشاييخ السهيمي

متعب محس فالح محسن الشكري الدوسري

نايف شائع حسين شايع الشفلوت القحطاني

راشد فواز راشد عزيز الغضوري العنزي

نواف رجيان رويحي عتيق الله الهيني السلمي

رايد سعيد محمد زابن المزارقه الشهراني

فهد صليح حمد جابر العصيمي العتيبي

تركي فالح مقبل فالح الحنيني الحربي

المجموعة الثالثة يوم الأربعاء 1438/11/17هـ

علي أحمد علي زايد الفهمي الزهراني

فهد عبدالعزيز فهد عامر الغنام الشمري

مبارك عبدالله محمد علي السليماني القحطاني

علي فهد علي علي ال اجعام العمري

فهد راشد فهد ناصر القحطاني اليمني

زيد محمد زيد محمد المحسن المحسن

محمد خالد محمد علي العموش

عبدالعزيز علي عبدالله محمد الياسين القرني

تركي عبيد محمد مطلق العصيمي العتيبي

حسام علي محمد عيسى المعيض الشهراني

محمد صالح محمد عمر الحمود

فيصل علي سعيد ظافر المغلف الشهري

مسفر حسن مسفر علي الشائع القحطاني

الوليد محمد شعبان علي ال حبشان الشهراني

عبدالله حمد علي عامر الطيار الجعيدي

عبدالله محمد جليد محمد السمره الاكلبي

مازن منير عميقان سعد الشرافاء الدوسري

فارس محمد عقيل بنيه الغضوري العنزي

عبدالله طارق عابد عبدالله الحليس

مشاري مساعد خلف فالح الودعاني الدوسري

أيمن علي عبده حسين عكور

خالد علي عبدالله يحي لطفه القحطاني

مصعب ناصر عبدالرحمن عبدالله العريفي

مهند سعد غرمالله محمد السعيد الغامدي

محمد سليمان مهدلي نافع الرواجحه الحادثي

جهاد عبدالمحسن عائض محسن القرشي الزهراني

يزيد معيض سعد مبارك المعتبي الشلوي

فيصل ابراهيم حسن عبدالوهاب القيسي عسيري

موسى فهد خلف فهد الطواله الشمري

عبدالعزيز غيثان بلغيث مغيث الهطمن العامري

عبدالرحمن علي عبدالرحمن مرعي آلسعييد القرني

أحمد يحيى عبده علي ال رحمان خرمي

فيصل محسن خضران راشد الحريري الزهراني

معاذ محمد احمد الجوفي الجوفي القرني

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالله عيسى داود

فواز عيد لافي خلف العصيمي العتيبي

مشعل يحي علي محمد الدعيس النعامي

سطام عايش عقوب محمد العضيله المطيري

مشعل عوض هلال عبيان العصيمي العتيبي

معاذ سعيد حسين عبدالله لاحق القحطاني

سعد محمد عايض مسفر المسعري الدوسري

هذال حمد عبيسان حمد العضياني الحارثي

راشد علي راشد عبدالله الدويخ العجمي

عبدالمحسن عيد سلمي عبدالدايم السبيعي العنزي

سعد رشود سعد ابراهيم رشود خريف

باسل عساف سعيد علي الناصر القرني

مطر سلمان مطر حسن العمار الدوسري

فواز عايد غرم الله علي الفهمي الزهراني

ناصر علي ناصر احمد المغرم الشهري

عدنان عطاالله درهوم عبود الذيابي الروقي

محمد عطيه محمد مجهول الفهمي الزهراني

حمد حنيف صليهم مناحي الثوري السبيعي

عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المطرد

فيصل ظافر فطيس محمد الحمدان الحارثي

خالد عبداللطيف احمد سليمان وهبي البعيجان

محمد ناصر سعد محمد دوسري المساعد

مبارك مناحي مبارك جويعد المصارير الدوسري

فارس أحمد غيثان عبدالرحمن ألعبدالرحمن العمري

عوض حمد محمد عوض العلوي الحربي

محمد ابراهيم علي موسى غازي

بدر غرمالله عوض زايد الفهمي الزهراني

أنس صالح عايد معيتق الفريدسي الرشيدي

سلمان صنهات ثربان ثربان المطيري العضيله

سلطان مدوس دواس تميم الخضران الدوسري

عبدالعزيز جريد عيد سعد الجليدي الحربي

رواف سعيد عيد حسن العرعري الرشيدي

تركي عايد هدلان عذاف المضياني العنزي

عبدالكري عويض عبيد رشيد العوفي الحربي

حسام فهد عنبر العنبر

ريان عبدالله محمد مريع زابن الشهراني

محمد ماجد محمد فراس العاصمي القحطاني

سلطان عبدالرحمن حضيض شايد الرحيمي المطيري

خالد فهد خلف اوسيود الرحيمي المطيري

خالد عبيد محمد عايض السعد القحطاني

مهند عبدالحكيم نايف حصيبان السليس العتيبي

سفر عثمان سعيد حمد الرساسمه الشهراني

محمد سعد احمد مسيفر القرشي المالكي

يزيد ماجد هادي موسى الرجيعي الدربي

عبدالعزيز عبدالرحمن رمضان جمعان الخزمري الزهراني

فيصل هاجد حامد ظافر الكمته الحارثي

ياسر حسن علي عبدالله صقر الشهراني

شجاع عويض عواض حمد العصيمي العتيبي

احمد سعد حامد احمد الكبيري الغامدي

محمد علي احمد محمد سفره الاسمري

حسن محمد حسن مفوز الجميلي الحربي

عبدالرحمن علي احمد حسن ال هدية الشمراني

فهد مفلح سعيد محمد الجمان القحطاني

مهند علي حسن عائض مرضي القحطاني

عبدالله حماد عجاج منسي المضياني العنزي

عبدالعزيز فايز علي فايز المنبهي حجلاء

عيسى محمد عيسى مفرح الهبيري الحربي

فيصل سامي علي شايخ البكري الشهري

سعيد عوض صالح شكر الحيان القحطاني

عبدالكريم حسن محمد حسن الزغلي الخالدي

احمد سعد ضيفالله نوار الميزاني المطيري

ناصر محمد عبدالله ناصر فلعان القظيع

عبدالرحمن عبدالله مشبب محمد الاحمري

عبدالله فهد زايع مزعزع المسفر الحارثي

عبدالعزيز عبدالله محمد عبدالله يحيى القرني

فهد محمد زارب محمد عبيده مطارد

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