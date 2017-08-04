المملكة تملك ربع الاحتياطي العربي من الذهب بـ 323 طنا .. المرتبة الـ 16 عالميا

تستحوذ المملكة على أكثر من ربع احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 322.9 طن، بنسبة تقدر بـ 25.7 في المائة، فيما يملك العرب نحو 1258 طنا بنهاية نفس الفترة.

وإن احتياطيات المملكة من الذهب تُشكل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 1 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 33.43 ألف طن من الذهب، فيما تُشكل احتياطيات العرب نحو 3.8 في المائة من الاحتياطي العالمي.

وبحسب التحليل، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 16 عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

فيما تُعد المملكة الدولة الـ 14 بين كبار ملاك الذهب عالميا حيث تضم القائمة قبلها مؤسستين وليست دولا وهما صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.

وعن الترتيب عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 14 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب فيما الدول الثماني الأخرى بلا احتياطي.

وفي المرتبة الثانية جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 22.8 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 13.8 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

رابعا تأتي ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 9.3 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم العراق باحتياطي يبلغ 89.8 طن، يشكل 7.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وفي المرتبة السادسة جاءت الكويت باحتياطي يبلغ 79 طنا، يمثل 6.3 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم مصر باحتياطي يصل إلى 75.6 طن، يشكل 6 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وثامنا تأتي الأردن باحتياطي يبلغ 40.4 طن، يشكل 3.2 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم قطر باحتياطي يصل إلى 26.6 طن، يعادل 2.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وعاشرا، سورية باحتياطي يبلغ 25.8 طن، يمثل 2.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الإمارات باحتياطي يبلغ 7.5 طن، يشكل 0.6 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وجاءت تونس في المرتبة الـ 12 باحتياطي يصل إلى 6.8 طن، يشكل 0.5 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم البحرين باحتياطي يبلغ 4.7 طن، يشكل 0.4 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وأخيرا حلت اليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

أما عن الترتيب عالميا، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الأول بين دول العالم من حيث احتياطياتها من الذهب، بنحو 8.1 ألف طن تشكل 24.3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، تليها ألمانيا بنحو 3.4 ألف طن تعادل 10.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

ثالثا صندوق النقد الدولي باحتياطي من الذهب يبلغ 2.8 ألف طن تعادل 8.4 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم إيطاليا باحتياطي من الذهب يصل إلى 2.5 ألف طن تعادل 7.3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا باحتياطي من الذهب يبلغ 2.4 ألف طن تعادل 7.3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم الصين باحتياطي من الذهب يصل إلى 1.8 ألف طن تشكل 5.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

سابعا جاءت روسيا باحتياطي يبلغ 1.7 ألف طن تمثل 5.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم سويسرا باحتياطي يبلغ ألف طن تعادل 3.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وحلت اليابان في المركز التاسع باحتياطي يصل إلى 765.2 طن تشكل 2.3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم هولندا باحتياطي يبلغ 612.5 طن تعادل 1.8 المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وفي الترتيب الـ 11 جاءت الهند باحتياطي يبلغ 557.8 طن تمثل 1.7 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم البنك المركزي الأوروبي باحتياطي يصل إلى 504.8 طن تعادل 1.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وجاء في المرتبة الـ 13 تركيا باحتياطي يبلغ 456.1 طن تشكل 1.4 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم تايوان باحتياطي يصل إلى 423.6 طن تعادل 1.3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وحجزت البرتغال المركز الـ 15 باحتياطي يبلغ 382.5 طن تمثل 1.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم السعودية في المرتبة الـ 16 باحتياطي يبلغ 322.9 طن تعادل 1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.