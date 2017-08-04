جامعة تبوك تعلن نتائج ونسب القبول للعام القادم

صرح المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير بن موسى النجدي أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الترشيح النهائية للقبول في الجامعة حيث بلغ عدد المرشحين للقبول ٨١١٥ مرشح ومرشحة.

واكد الدكتور النجدي على ضرورة اكمال اجراءات القبول من كل للطلاب المرشحين عبر الدخول للبوابة الالكترونية للجامعة من ايقونة (تثبيت القبول للمرشحين) من الرابط https://edugate.ut.edu.sa/ut/init علماً بأن آخر موعد لتثبيت الترشيح هو نهاية دوام يوم الاثنين ١٤٣٨/١١/١٥هـ قبل الساعة ٢:٣٠ ظهراً.

وأوضح الدكتور النجدي أن دخول المرشح على رابط تثبيت الترشيح واكمال إجراءات القبول باختيار أرغب يعد الخطوة الاخيرة لتأكيد القبول، وأن نظام القبول في جامعة تبوك لا يطلب ارسال أي ملفات أو مستندات للجامعة حيث باختيار ارغب يكون الترشيح قبولاً نهائياً.

كما أوضح أن النسب التي تم الإغلاق عليها الترشيح موضحة في الجدول المرفق