 أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الهروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الهروبي

أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الهروبي
المناطق _ أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول علي بن أحمد هروبي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن بمنطقة نجران .
وأعرب سموه أثناء زيارته ، لمنزل والد الشهيد في محافظة هروب بمنطقة جازان مساء اليوم ، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه , سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
وعبّر والد وذوو الشهيد الهروبي ، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مثمنين حرص القيادة -أيدها الله- على الوقوف معهم في مصابهم والاهتمام الدائم بأبنائهم المواطنين في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
حضر واجب العزاء محافظ هروب أحمد بن حسن بن الفيفي ،والشيخ مطاعن بن شامي شيبه وعددا من المسؤولين.

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